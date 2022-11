La folle rumeur qui évoque un Pencil à 50 € et compatible avec l'iPhone

Difficile à croire, mais Apple avait apparemment prévu de vendre un tout nouveau "Apple Pencil" en septembre dernier. Vendu pour seulement 50 €, il devait être compatible avec l'écran de l'iPhone et uniquement permettre de faire de la saisie de texte ou de passer d'une app à l'autre.

Selon une rumeur publiée sur internet et partagée via Twitter par le "populaire" Duan Rui, Apple avait l'intention de mettre en vente un nouveau Pencil (nom de code Marker) lors de son évènement de septembre dernier durant lequel il a présenté la gamme iPhone 14.



L'informateur indique que cet Apple Pencil aurait coûté 50 € et qu'il était compatible avec l'écran de l'iPad mais également celui de l'iPhone ! Pour afficher un prix si bas, le stylo connecté faisait l'impasse sur de nombreuses fonctions et était surtout utile pour de la simple navigation dans les menus.

Plutôt stylet que stylo, il se rapprochait plus d'un S-Pen vendu par Samsung que d'un Apple Pencil. Une sorte de petit crayon connecté permettant de naviguer sur un iPhone ou un iPad. Visiblement, Apple a abandonné le projet au dernier moment, alors même que le produit était déjà entré en production de masse.



Bien évidemment, il s'agit de prendre cette "information" avec de très grosses pincettes. L'auteur initial n'est pas connu dans la sphère Apple et l'idée que la marque ait abandonné un tel projet à la dernière minute semble assez étrange. Néanmoins, cela a le mérite de faire parler et pour certains de rêver.

At the Apple Event in September, Apple was originally going to release a new Apple Pencil code-named Maker, priced at about $49, with no pressure sensing and no battery needed, using a chip to power the stylus from the screen, similar to the Samsung S- Pen.(1/2)