John Stauffer file chez Roblox après 24 ans de bons et loyaux services chez Apple

Le vice-président de l'ingénierie d'Apple, responsable de projets tels que CarPlay et FaceTime en groupe, quitte la société. John Stauffer va commencer son nouveau rôle de vice-président de l'ingénierie chez Roblox après plus de deux décennies chez Apple et 14 ans en tant que dirigeant.

Roblox recrute une pointure

Selon Axios, Stauffer a été choisi par Roblox après avoir discuté avec "quelques centaines" de candidats potentiels au cours de l'année écoulée pour diriger son équipe d'ingénieurs. Il devrait prendre ses fonctions la semaine prochaine.



Stauffer travaille chez Apple depuis près d'un quart de siècle, 24 ans pour être précis. En tant que vice-président du groupe Interactive Media d'Apple au cours des 14 dernières années, il a été responsable du "travail de base sur des projets tels que CarPlay, FaceTime en groupe et AirPlay".



Le directeur technique de Roblox, Daniel Sturman, à qui Stauffer rendra compte, estime que son long mandat chez Apple et le fait d'avoir vécu des décennies de croissance chez le géant technologique devraient porter leurs fruits.

John a pu voir Apple se développer à partir d'une entreprise beaucoup plus petite. C'est un chemin que nous espérons/voulons/attendons suivre.

Stauffer a admis qu'il n'était pas à la recherche d'un nouvel emploi lorsque Roblox l'a approché, mais qu'il était "intrigué par le défi."

Ses enfants, quant à eux, sont aux anges, même si Stauffer s'est empressé de leur rappeler que ce nouvel emploi ne signifie pas qu'ils recevront tous un approvisionnement sans fin de Robux, la monnaie in-app du monde virtuel.

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle entreprise et vous rappelons que le jeu Roblox cartonne toujours autant, un jeu qui permet de développer ses propres jeux.

Télécharger le jeu gratuit ROBLOX