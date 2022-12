Les députés canadiens poussent un coup de gueule après la limitation d'AirDrop en Chine

Depuis plusieurs semaines, Apple fait face à une polémique avec sa fonctionnalité AirDrop. Le géant américain a restreint la réception de contenus à 10 minutes quand l'utilisateur choisi "tout le monde" en Chine. Plusieurs militants de la liberté d'expression ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une demande express du gouvernement chinois afin d'éviter la propagande anti-Xi Jinping dans les rues et transports en commun. Apple a très vite éteint l'incendie en imposant cette modification à l'international.

Les députés canadiens sont mécontents face au comportement d'Apple

La Chine est l'un des marchés les plus importants pour énormément d'entreprises à travers le monde, Apple ne dira jamais le contraire puisque la Chine représente une grande partie de son chiffre d'affaires trimestriel. Pour Apple, il est inconcevable de perdre les expéditions vers ce pays sans créer un vent de panique chez les investisseurs.

Le gouvernement chinois le sait et n'hésite pas à dicter ses propres règles aux grandes entreprises comme Apple, toujours pour servir ses propres intérêts dans la politique zéro Covid ou la surveillance des citoyens chinois.



Sans surprise, quand Apple a annoncé limiter à 10 minutes la réception AirDrop quand "Tout le monde" est activé, il n'a pas fallu plus de 24 heures pour que les premières rumeurs apparaissent sur les réseaux sociaux. En effet, énormément de manifestants en Chine utilisait AirDrop dans le métro, dans les bus, dans la rue... Pour faire circuler des images visant à réveiller les esprits sur la politique néfaste et dangereuse de Xi Jinping.

Apple affirme que le gouvernement chinois ne lui a rien demandé

Ça a commencé par la Chine et ce sera bientôt déployé pour le monde entier avec iOS 16.2, désormais quand vous activerez "Tout le monde", vous pourrez réceptionner les fichiers d'une autre personne que pendant 10 minutes.



Avec cette approche, Apple offre la tranquillité à ses utilisateurs qui se plaignaient de recevoir des photos, notes, vidéos, pages web... D'inconnus. Toutefois, pour la Chambre des communes du Canada, il ne fait aucun doute que si Apple a eu l'esprit de sortir cela en plein conflit en Chine, ce n'est pas par hasard.

Les manifestants en Chine qui se battent pour les droits de l'homme et les libertés fondamentaux ont utilisé une fonction AirDrop sur les iPhone pour éviter les recensements gouvernementaux. Apple a annoncé sa décision de désactiver cette fonctionnalité pour les téléphones en Chine.

Une telle mesure rendra plus difficile pour les manifestants d'éviter les restrictions autoritaires aux communications. D'autres géants de la technologie comme Google ont longtemps collaboré avec le régime chinois dans ses politiques de contrôle du contenu et de la communication en ligne,

La Chambre condamne donc la décision d'Apple et d'autres géants de la technologie pour leur complicité dans la répression des manifestants pacifiques en Chine.

Cette affaire qui fait beaucoup de bruit et dégrade fortement l'image d'Apple semble beaucoup gêner les dirigeants, une journaliste de Fox News a récemment été interviewé Tim Cook qui sortait d'une réunion, celui-ci a préféré ne rien dire dès qu'il s'est aperçu que les questions portaient sur la limitation d'AirDrop en Chine.



Source