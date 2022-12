Google pète les scores avec la finale de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2022 a établi de nouveaux records sur TF1, sur Twitter et sur Google. Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré que le moteur de recherche n'avait jamais été autant sollicité depuis 25 ans. Des chiffres qui nous permettent de rappeler que le foot est le sport le plus populaire de l'univers et que le match d'hier est qualifié par certains comme historique.

Pour une Coupe du Monde critiquée, on peut dire que cette édition 2022 au Qatar aura finalement soulevé les foules. En plus d'avoir touché un nouveau record d'audience à la télévision française (pic à 29.4 millions), la CDM a tutoyé les sommets à travers la planète. Certains chiffres parlent d'une audience de quatre milliards pour la finale.



Une finale Argentine - France qui a également enflammé le web. Le grand patron de Google l'a affirmé hier soir sur Twitter, il n'avait jamais vu ça en 25 ans. Le trafic sur le moteur de recherche était, comme sur la première chaîne de France, à un niveau jamais atteint. Les recherches autours des deux équipes et de ses joueurs ont explosé.

En parlant de Twitter, Elon Musk a aussi laissé un message pour confirmer que l'égalisation de la France en fin de match a fait énormément de bruit sur la plateforme. Avec 24 400 tweets publiés par seconde, c'est un record du monde depuis que le réseau social existe.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!