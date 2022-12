Une loi européenne veut faciliter le changement de batterie sur smartphone

Que ce soit pour l'iPhone ou les autres smartphones, la recharge quotidienne par câble, sans fil ou MagSafe fatigue forcément notre batterie qui montre ses premiers signes de faiblesses quelques mois après l'achat. Quand vous conservez votre iPhone sur une longue durée, l'état de votre batterie peut facilement atteindre les 70, 75%, ce qui provoque une forte baisse de l'autonomie. Bien sûr, la solution est de changer la batterie et d'en installer une toute neuve, mais du côté de l'iPhone, c'est moins simple que sur un smartphone sous Android quand vous souhaitez le faire vous-même !

L'Europe veut faciliter le changement de batterie

Après le port USB-C imposé sur l'ensemble des smartphones commercialisé, l'ouverture aux stores tiers qui va prochainement devenir une obligation, l'Europe exprime une nouvelle exigence à laquelle va devoir se soumettre Apple.

En effet, une proposition de loi vient d'apparaître, celle-ci viserait à obliger la totalité des constructeurs de smartphones à simplifier le plus possible l'accès à la batterie, l'objectif est que le consommateur puisse la changer sans avoir besoin de payer une prestation en Apple Store ou chez un réparateur indépendant.



Si cette loi entre un jour en application, cela provoquerait un bouleversement dans la conception de l'iPhone puisque la firme de Cupertino serait obligée de présenter une face arrière qui s'enlève plus facilement qu'à l'heure actuelle.

La proposition de loi va encore plus loin puisqu'elle entraînerait également d'autres changements majeurs :

Les entreprises comme Apple seraient contraintes d'accepter et de recycler les anciennes batteries rapportées par les consommateurs en boutiques.

Tous les déchets de batteries LMT, EV, SLI et industrielles doivent être collectés, gratuitement pour les utilisateurs finaux, quelle que soit leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine.

Les fabricants devront apporter des informations précises à propos des batteries présentes dans les smartphones qu'ils vendent. Ils auront aussi le devoir de renseigner les clients qui veulent juste acheter la batterie, sans le smartphone.

Pour mieux informer les consommateurs, les batteries porteront des étiquettes et des codes QR contenant des informations relatives à leur capacité, à leur performance, à leur durabilité, à leur composition chimique, ainsi qu'au symbole de la « collecte séparée ». [...]

Que cherche à faire l'Europe ?

Cette proposition de loi sera évidemment bénéfique pour les consommateurs. Dans un premier temps, nous aurons une autonomie totale quand on souhaitera changer notre batterie. On pourra commander la batterie sur l'Apple Store en ligne et la changer nous même en quelques minutes. Si cette pratique se confirme dans un avenir proche, il faudra faire très attention à ne pas acheter une batterie non officielle, les conséquences peuvent être très graves comme une explosion pendant que vous utilisez votre iPhone ou un début d'incendie durant votre sommeil.



Autre point fort de cette loi, c'est la réduction des déchets électroniques. En exigeant que les entreprises recyclent les batteries usagées, cela évitera qu'elles se retrouvent à la poubelle.



Dernier point positif, les consommateurs seront mieux informés de la batterie que possède le smartphone qu'ils s'apprêtent à acheter. Aujourd'hui, quand vous achetez un iPhone, il est quasiment impossible de savoir les mAh exacts de la batterie, il est nécessaire de chercher sur internet pour trouver la réponse !

Apple devra ajouter le maximum de détails sur les batteries qui sont utilisées.