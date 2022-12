Bon plan : ne faites plus jamais tomber votre iPhone grâce au Gripmini de Rhinoshield

Dans la catégorie des accessoires pour iPhone, Rhinoshield nous surprend à chaque fois avec des produits de qualité et ultra-résistant. L'un des objectifs de l'accessoiriste, c'est de protéger votre précieux en cas de chute, mais aussi en l'évitant. Pour cela, il y a le Gripmini, un petit support à installer au dos de votre iPhone et qui permet de mieux le tenir !

Découvrez le Gripmini (avec une promotion)

Pour une durée limitée, Rhinoshield propose son Gripmini avec une réduction de 15% par rapport au prix habituel. Vous pouvez obtenir ce petit accessoire à installer au dos de votre iPhone (ou smarphone sous Android) à seulement 8,49€ au lieu de 9,99€.

Avec son Gripmini, l'accessoiriste Rhinoshield met en avant plusieurs avantages :

Un confort d'utilisation : il suffit de glisser deux doigts à l'intérieur du Gripmini pour avoir un meilleur maintien de votre iPhone

Le Gripmini se colle sur les coques en cuir, en silicone, en verre mat ainsi que les matières souples comme le coton ou le tissu

Rhinoshield assure que le Gripmini peut facilement être détaché en forçant un peu pour être positionné différemment selon votre envie du moment. Le fait de repositionner le Gripmini n'enlève pas de son efficacité, il faut toutefois ne pas le faire tous les jours !

Le Gripmini est parfait pour une utilisation au quotidien ou pour enregistrer une vidéo ou prendre un selfie !

Pour ce petit accessoire, Rhinoshield propose une masse de customisation, il y a des coloris :

Noir

Noir avec des fleurs

Noir avec des cœurs

Blanc avec un papillon et une fleur

Noir avec l'image d'un cerf

Noir avec un chien

Ainsi qu'une multitude d'autres coloris avec divers motifs...

Le Rhinoshield Gripmini est disponible au tarif de 8,49€ au lieu de 9,99€ (-15%), les abonnés Amazon Prime peuvent profiter d'une livraison en 1 jour ouvré et le retour est gratuit pour tous les clients jusqu'au 31 janvier 2023.

