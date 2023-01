Les inscriptions pour les iPhone Photography Awards 2023 sont ouvertes

Depuis 2007, Apple organise ses IPPAWARDS, comprenez par là les "iPhone Photography Awards", un concours international qui permet de récompenser les meilleurs clichés pris avec un iPhone ou un iPad. Apple le sait, ce genre de concours permet de mettre à contribution une géante communauté d'utilisateurs Apple et offre par la même occasion une grande visibilité aux photos prises avec l'iPhone et l'iPad.

L'année commence, les inscriptions sont ouvertes

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à la 16e édition du concours "iPhone Photography Awards", Apple a ouvert l'appel à candidatures pour recueillir les meilleures photos prises avec l'iPhone. Quelle que soit l'application qui a été utilisée, Apple demande juste aux participants de ne pas soumettre de photos qui ont été retouchées par l'app "Appareil Photo" ou une app tierce que vous avez téléchargée dans l'App Store.



Comparé d'un jury de plusieurs experts, Apple sélectionnera les meilleurs clichés sous différentes catégories, par exemple l'année dernière, il y avait les thématiques : animaux, architecture, enfants, environnement, paysage... À chaque fois, Apple choisit 3 gagnants et précise à chaque fois la localisation de l'image, le nom et prénom du photographe ainsi que le modèle de l'iPhone ou l'iPad qui a été utilisé.

Grâce à l'exposition médiatique des photos qui reçoivent une récompense, Apple montre au monde entier à quel point les photos prises avec l'iPhone (qu'il soit la dernière ou une précédente génération) sont magnifiques sans retouches.

Comment participer ?

Avant de soumettre votre photo, il est important de savoir qu'Apple autorise les objectifs que vous trouvez chez les accessoiristes. Dans l'idéal, il faut envoyer la photo originale, si vous ne le faites pas, un représentant d'Apple risque de revenir vers vous pour vous demander la photo initiale. La firme de Cupertino vérifie via les métadonnées le modèle de l'iPhone ou de l'iPad qui a pris cette photo ainsi que la date et localisation. Il ne faudrait quand même pas récompenser par erreur une photo prise avec la dernière génération de Samsung Galaxy S !



Autre exigence d'Apple, votre photo ne doit pas avoir circulé sur internet. Les règles font une exception pour les réseaux sociaux, si vous l'avez publié sur Facebook, Instagram... Il n'y a aucun problème, vous pouvez participer. Une recherche par image sur internet sera effectuée pour s'assurer que vous n'avez pas pris une photo sur un site spécialisé dans les photographies.



Pour envoyer votre photo, il suffit de cliquer sur "Entre maintenant" sur le site ippawards.com (en haut à gauche).

La participation est payante, vous devrez régler la somme de 5,50$ pour 1 photo, le prix monte jusqu'à 135,50$ pour 50 photos.

Apple vous demandera également dans quelle catégorie vous souhaitez participer. À noter que vous avez jusqu'au 31 mars 2023 inclus pour concourir.



Apple affirme que toutes les candidatures seront évaluées et que les photos les plus originales, artistique et qui apportent un style unique auront le plus de chance d'être récompensé.

De beaux cadeaux à gagner

À propos des gains, Apple s'engage à faire plaisir aux gagnants !

Le prix principal : il est secret. Apple explique que les 3 premiers gagnants pour le prestigieux titre de photographe de l'année recevront un cadeau qui sera annoncé ultérieurement.

: il est secret. Apple explique que les 3 premiers gagnants pour le prestigieux titre de photographe de l'année recevront un cadeau qui sera annoncé ultérieurement. Le gagnant de la 1ère place des 14 catégories : recevront tous un lingot d'or de la monnaie d'or privée la plus reconnaissable au monde.

: recevront tous un lingot d'or de la monnaie d'or privée la plus reconnaissable au monde. Les gagnants de la 2e et 3 places des 14 catégories : recevront tous un lingot de platine de la monnaie d'or privée.

recevront tous un lingot de platine de la monnaie d'or privée. Les gagnants de la 1ère, 2ème et 3ème place de chaque catégorie : recevront un certificat IPPAWARDS.

