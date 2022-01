Les inscriptions pour la 15e édition des iPhone Photography Awards sont ouvertes

Il y a 25 min

iOS

Julien Russo

Réagir



Les photographies réalisées depuis un iPhone sont au cœur des campagnes marketing d'Apple depuis plusieurs années, le géant californien organise même un concours pour récompenser les meilleures photos prises depuis un iPhone ou un iPad. La 15e édition des iPhone Photography Awards vient de commencer, les inscriptions sont ouvertes !

Apple vous propose d'envoyer vos meilleurs clichés

Que vous soyez aux États-Unis, en France, au Japon, en Russie ou en Égypte, vous pouvez participer aux iPhone Photography Awards où que vous soyez. Apple organise en 2022 la 15e édition de son grand concours qui consiste à récompenser les plus belles photos prises avec un iPhone ou un iPad et qui ne sont pas retouchées par une application ou un logiciel professionnel comme Photoshop.



Apple sélectionne les meilleurs clichés sous différentes catégories, par exemple l'année dernière, il y avait les thématiques : animaux, architecture, enfants, environnement, paysage... À chaque fois Apple choisit 3 gagnants et précise à chaque fois la localisation de l'image, le nom et prénom du photographe ainsi que le modèle de l'iPhone ou l'iPad.

Les iPhone Photography Awards peuvent être vus comme une publicité pour promouvoir la qualité des photos prises avec un iPhone, mais dans l'esprit d'Apple, c'est surtout un concours pour récompenser les photographes professionnels ou amateurs qui utilisent leur iPhone pour capturer des moments inoubliables.

Comment participer ?

Avant de proposer votre photo, il est important de savoir qu'Apple autorise les objectifs que vous trouvez chez les accessoiristes, vous avez le feu vert pour utiliser celui que vous souhaitez. Apple permet aussi de prendre la photo depuis n'importe quelle application iOS ou iPadOS, tant qu'il n'y a pas de retouche, c'est le principal.



Dans l'idéal, il faut envoyer la photo originale, si vous ne le faites pas, un représentant d'Apple risque de revenir vers vous pour vous demander la photo initiale. La firme de Cupertino vérifie via les métadonnées le modèle de l'iPhone ou de l'iPad qui a pris cette photo.

Autre exigence d'Apple, votre photo ne doit pas avoir circulé sur internet. Les règles font une exception pour les réseaux sociaux, si vous l'avez publié sur Facebook, Instagram... Il n'y a aucun problème, vous pouvez participer.



Pour envoyer votre photo, il suffit de cliquer sur "Enter Now" sur le site ippawards.com (en haut à droite).

La participation est payante, vous devrez régler la somme de 5,50$ pour 1 photo, le prix monte jusqu'à 135,50$ pour 50 photos.

Apple vous demandera également dans quelle catégorie vous souhaitez concourir.

Les cadeaux à gagner

Certes la participation est payante, mais derrière vous pouvez gagner un joli cadeau. Apple offre un iPad Air pour le "gagnant du grand prix", les 3 premiers gagnants remportent chacun une Apple Watch Series 3 (un peu radin sur ce coup-là). Le gagnant de la 1re place des 18 catégories se verra offrir un lingot d'or de la Monnaie d'or privée la plus reconnaissable au monde.

Les gagnants de la 2e et 3e places des 18 catégories auront une platine de la Monnaie d'or.