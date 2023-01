Le lampadaire sur pied avec éclairage connecté Govee affiche une grosse réduction

À l'occasion de la nouvelle année, la marque Govee propose une magnifique promotion sur son lampadaire sur pied avec ampoule LED connectée. Vous retrouvez avec cet éclairage moderne un design minimaliste qui est capable de s'adapter à n'importe quelle décoration dans un salon.

Découvrez le lampadaire connecté de Govee

Dans la catégorie des promotions du moment sur Amazon, on retrouve un bon plan à ne surtout pas rater. La marque Govee spécialisée dans l'éclairage connecté propose pour une durée limitée son lampadaire sur pied connecté LED à -32%.

Normalement vendu à 149,99€, vous pouvez l'acquérir à seulement 102,36€, un bon plan assez rare chez cette marque qui n'est pas "adepte" des grosses réductions comme celle-ci.

On retrouve de nombreux avantages avec ce lampadaire :

Une finition soignée en aluminium satiné texturé.

La technologie RGBICWW, ça vous permet de profiter d'un éclairage multicouleurs personnalisé avec plus de 16 millions de couleurs disponibles. Vous aurez aussi des blancs chauds/froids à 1500 lumens.

64 effets d'éclairage qui vont vous en mettre plein les yeux. Choisissez l'ambiance que vous souhaitez et quand vous voulez !

Commande vocale avec Alexa et Google Assistant. Le fabricant précise également la prise en charge d'autres assistants vocaux populaires, sans mentionner Siri d'Apple.

Mode musique pour obtenir un éclairage qui évolue en fonction de la musique.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Govee est une marque mondialement connue pour son efficacité et son expertise dans le domaine des maisons intelligentes. La marque innove avec des rétroéclairages LED pour télévision, des rubans LED ou encore des ampoules connectées.



Le lampadaire sur pied de Govee est l'un des produits les plus populaires du fabricant. En plus de son excellente note globale sur Amazon, le lampadaire répond à de nombreuses attentes avec une application complète et gratuite disponible sur iOS et Android.



Dans le pack, vous trouverez le lampadaire accompagné d'un câble électrique. Au niveau des dimensions, il a une taille de 1450 mm et une largeur de 137 mm, il saura s'intégrer à la perfection et avec grande discrétion dans votre salon, pièce gaming ou tout autre endroit qui a besoin d'une ambiance unique.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.