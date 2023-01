WhatsApp introduit la connexion via un proxy pour contourner la censure de certains pays

En France, WhatsApp a toujours été pleinement accessible, mais ce n'est pas le cas dans certains pays où les FAI sont contraints, sur décision du gouvernement, de bloquer l'accès à l'application. Le groupe Meta a choisi d'aider ses utilisateurs qui se trouvent dans des pays où WhatsApp est interdit. Pour cela, la célèbre messagerie instantanée a mis en place la connexion via proxy !

Un retour sur WhatsApp pour les pays où la censure est présente

WhatsApp a annoncé hier soir dans un billet de blog que l'application iOS et Android sont désormais compatibles avec les serveurs proxy, une bonne nouvelle pour quelques pays qui vont enfin pouvoir réutiliser l’app de Meta pour communiquer avec leurs proches. Un proxy est capable d'agir comme un intermédiaire entre un utilisateur et l'Internet réel, le trafic transite d'abord par le proxy qui s'occupe de rediriger la requête vers le site où souhaite aller l'utilisateur. La différence avec le VPN, c'est que le proxy gère le trafic quand le VPN s'occupe juste de changer l'adresse IP.



Dans sa communication, WhatsApp explique que des serveurs ont été mis en place par des bénévoles et organisations qui militent contre la censure sur internet et la communication libre. Bien sûr, la connexion à ces serveurs sera totalement gratuite !

Selon les équipes de la messagerie instantanée, ce processus de connexion différent de la voie classique n'impactera pas la promesse du chiffrement de bout en bout :

La connexion via un proxy maintient le haut niveau de confidentialité et de sécurité que WhatsApp fournit. Vos messages personnels seront toujours protégés par un cryptage de bout en bout, en veillant à ce qu'ils restent entre vous et la personne avec qui vous communiquez et ne soient visibles par personne entre les deux, pas les serveurs proxy, WhatsApp ou Meta.

Cette décision de WhatsApp est sans aucun doute en lien avec une récente prise de position du gouvernement iranien. L'année dernière, les utilisateurs du pays ont été contraints d'abandonner WhatsApp et Instagram qui sont devenus interdits dans le pays. Cette restriction a eu lieu après des dénonciations massives sur les violations des droits de l'homme en Iran. En réalité, le gouvernement a eu peur que les applications de Meta soient utilisées comme un support de propagande qui permettrait d'ouvrir les yeux au peuple iranien.

Où trouver la connexion via proxy dans WhatsApp ?

Pour vous connecter à travers un proxy sur WhatsApp, il faut dans un premier temps s'assurer que vous possédez bien la dernière mise à jour de l'application iOS et Android. Si c'est le cas, vous pouvez vous rendre dans les paramètres en bas à droite de votre écran, puis dans "Stockage et données" et "Proxy".

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger