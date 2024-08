WhatsApp introduit un nouveau design plus épuré sur iOS et Android

C'était dans les tuyaux depuis quelques mois, WhatsApp a officiellement lancé la mise à jour graphique pour les applications iOS et Android. Les utilisateurs remarqueront une nouvelle palette de couleurs, avec plus de blanc qu'avant, et d'autres changements qui rendent l'expérience d'utilisation de WhatsApp sur les deux plateformes plus uniforme.

Le nouveau WhatsApp 2024 est arrivé

Avec la mise à jour 24.9.4, WhatsApp adopte la couleur verte comme couleur dite d'accentuation de l'application. Par conséquent, les éléments importants tels que les badges de notification et les boutons apparaîtront désormais en vert. Sur iSoft, tout cela est bleu. On notera, dans le même temps, la disparition du fond vert sur le haut de l'écran, pour une interface plus épurée.



Le changement semble encore plus radical sur Android, puisque la barre d'onglets a été déplacée vers le bas de l'écran, rendant l'application plus similaire à la version iPhone.

En ce qui concerne le mode sombre, WhatsApp explique avoir modifié les couleurs pour offrir un contraste plus élevé et des tons plus sombres afin de « réduire la fatigue oculaire dans les environnements peu éclairés », car les utilisateurs souhaitaient un « mode sombre plus foncé ». Les icônes et les illustrations ont également été mises à jour avec un style plus arrondi et profilé.



Pour couronner le tout, WhatsApp introduit de nouvelles animations et de nouveaux fonds d'écran pour les discussions. On sent vraiment que Meta a mis le paquet pour dépasser ce côté "cheap" qui collait à WhatsApp.

Chez WhatsApp, notre travail façonne la façon dont plus de 2 milliards de personnes dans le monde communiquent chaque jour. Nous prenons ce rôle au sérieux et nous nous concentrons sur les détails pour que nos utilisateurs en tirent le meilleur parti. Notre objectif est de créer une application qui non seulement fonctionne de manière transparente, mais qui se présente également comme une extension naturelle de votre téléphone, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les conversations qui comptent dans votre vie quotidienne. Nous pensons que le succès est au rendez-vous lorsque notre conception améliore la façon dont les gens communiquent sur WhatsApp et leur donne la possibilité de se connecter d'une nouvelle façon.



Notre philosophie en matière de design s'appuie sur les principes de notre produit, à savoir la simplicité, la fiabilité et la confidentialité de WhatsApp. Nous filtrons ces principes à travers une lentille de conception pour créer des flux intuitifs et clairs qui fonctionnent universellement et aident les gens à se connecter, tout en protégeant leur vie privée. Nous sommes très attentifs à la façon dont les utilisateurs se servent de leurs appareils et nous concevons notre interface utilisateur de manière à compléter leur expérience existante, afin que WhatsApp leur paraisse familier et facile à naviguer. Si vous savez comment utiliser votre appareil, l'utilisation de WhatsApp devrait être facile.

Si vous aviez suivi l'actualité de la messagerie, vous savez que ces changements ont été testés par les utilisateurs de la version bêta pendant un certain temps, mais ils sont maintenant déployés pour le grand public dans le monde entier. La dernière évolution notable du concurrent de Signal et autre Telegram était la prise en charge des Passkeys en début d'année.



WhatsApp est disponible gratuitement sur l'App Store. Elle nécessite un iPhone équipé d'iOS 12 ou d'une version ultérieure.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger