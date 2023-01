Vie privée des utilisateurs : Apple est attaqué par un nouveau recours collectif

Depuis de nombreuses années, Apple entretient une image saine sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. On le voit régulièrement avec des publicités à la télévision ou encore avec des règles strictes pour les applications tierces qui doivent vous demander si elles peuvent suivre ou non votre activité. Cependant, cette belle image que veut absolument Apple se dégrade avec différentes affaires...

Un recours collectif porte plainte contre Apple

Après la condamnation d'Apple par la CNIL, il y a moins d'une semaine pour de la publicité ciblée sur l'App Store, le géant californien fait à nouveau parler de lui, cette fois-ci dans les tribunaux américains. On apprend aujourd’hui qu'un recours collectif composé de plusieurs clients mécontents vient de s'attaquer à Apple devant le tribunal de district de l'Est de Pennsylvanie.



Les conclusions du chercheur en sécurité et développeur Tommy Mysk, qui ont été publiées en novembre, sont au centre de l'action en justice. Mysk a affirmé dans un rapport complet que les applications Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Books, Apple Podcasts...) collectent et envoient des données, que l'utilisateur consente ou non à ce qu'Apple recueille des données analytiques lors du processus d'installation d'un nouvel iPhone.

Le recours collectif s'appuie quasiment à 100% sur les résultats de l'étude du chercheur en sécurité. Les plaignants expliquent se sentir trahis par Apple et veulent que l'entreprise divulgue publiquement à ses clients qu'elle suit leurs données privées. Ce que souhaite également le recours collectif, c'est que les applications Apple qui sont préinstallées se soumettent à la même politique que les apps tierces, c'est-à-dire que les utilisateurs ont la possibilité de refuser que leur activité soit suivie.



La plainte affirme par ailleurs que ces découvertes ne correspondent pas à l'image que véhicule Apple dans ses spots publicitaires diffusés dans le monde entier. Pour rappel, la firme de Cupertino prétend que "ce qui se passe sur votre iPhone, reste sur votre iPhone". Pour les plaignants, il devient urgent qu'Apple arrête de jouer ce "double jeu" qui n'est pas honnête envers les consommateurs qui attendent plus de sérieux avec une entreprise de la taille d'Apple.