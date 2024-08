Apple essaie de faire rejeter un recours collectif de 1 milliard au Royaume-Uni

Ces dernières années, la colère des développeurs s’est accumulée, on retrouve des critiques contre les règles de l’App Store qui sont parfois absurdes, contre la commission de 15% et 30% ainsi que sur le monopole d’Apple sur la distribution des applications dans l’écosystème Apple. Au Royaume-Uni, un recours collectif rassemblant de nombreux développeurs s’est formé l’été dernier et a réclamé au tribunal une très lourde amende à l’encontre d’Apple !

Un recours collectif qui inquiète Apple

Un tribunal britannique est actuellement le théâtre d’un affrontement juridique de haute envergure entre Apple et un groupe de développeurs britanniques. Le géant californien lutte pour repousser une demande de recours collectif qui pourrait lui coûter jusqu’à 1 milliard de dollars en dommages et intérêts, ce qui serait l’une des plus lourdes condamnations d’Apple dans son histoire.



L’origine de ce conflit remonte à l’été 2023, lorsque 1 566 développeurs britanniques, tous actifs dans l’écosystème d’Apple, ont intenté un procès historique. Ils accusent la firme de Cupertino d’abuser de sa position dominante sur le marché et d’imposer des frais excessifs pour l’utilisation de son App Store. Selon eux, ces frais ne peuvent être évités, étant donné l’impossibilité de recourir à une plateforme de distribution tierce que l’App Store.

Dans sa défense, Apple avance un argument clé : 85 % des développeurs présents sur son App Store seraient exempts de tout frais de commission. Cette affirmation vise à démontrer l’engagement de l’entreprise à soutenir les développeurs, en particulier les acteurs plus modestes de l’industrie.



Paul Stanley, l’avocat représentant les demandeurs, réfute vigoureusement ces affirmations. Il soutient que la pratique commerciale d’Apple constitue un abus manifeste de sa position dominante sur le marché britannique, mettant en péril la compétitivité et l’innovation dans le secteur.

En réponse, un porte-parole d’Apple a souligné que la société n’a jamais augmenté ses frais de commission sur l’App Store depuis 15 ans, une politique qu’il décrit comme un “geste symbolique” de bonne foi envers la communauté des développeurs.



Apple ne s’arrête pas là dans sa défense. La société met également en avant les exemptions et les réductions de frais qu’elle a introduites pour alléger la charge financière des développeurs. Elle souligne également son rôle important dans la création d’emplois et le soutien à l’économie numérique au Royaume-Uni.



Ce litige révèle une fois de plus les tensions croissantes entre la firme de Cupertino et les développeurs qui dépendent de l’écosystème Apple pour atteindre les consommateurs. Alors que le tribunal continue d’examiner les arguments des deux parties, une réponse sera très vite donnée à Apple pour savoir si la poursuite sera annulée ou non.



