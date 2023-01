iOS 16.3 sortira en version finale la semaine prochaine

Apple a annoncé aujourd'hui qu'iOS 16.3 sera disponible pour les iPhone compatibles la semaine prochaine, apportant quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations aux clients du monde entier. Attention, il s'agit d'une petite version, ne vous attendez pas à une révolution.

iOS 16.3

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui pour annoncer les nouveaux bracelets de l'Apple Watch, Apple a déclaré qu'iOS 16.3 sera disponible la semaine prochaine, comme condition préalable à un nouveau fond d'écran iOS 16. Parallèlement à iOS 16.3, Apple devrait lancer la version finale d'iPadOS 16.3, watchOS 9.3, et vraisemblablement tvOS 16.3 et macOS 13.2.



Par rapport à iOS 16.2, iOS 16.3 ne s'attarde pas sur les nouvelles fonctionnalités et se concentre principalement sur la correction de bogues.

Prise en charge des clés de sécurité pour les identifiants Apple

Une invite de transfert HomePod redessinée suite à la sortie d'un nouveau HomePod de deuxième génération.

Une nouvelle formulation pour le SOS d'urgence dans les paramètres

Voilà qui devrait faire plaisir à ceux qui ont toujours beaucoup de bugs sur iOS 16.2.

Le nouveau cadran Apple Watch

Le cadran de montre Unity 2023 sera disponible la semaine prochaine et nécessite l'Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure sous watchOS 9.3, ainsi que l'iPhone 8 ou une version ultérieure et l'iPhone SE (2e génération) ou une version ultérieure sous iOS 16.3.

Le fond d'écran

Le nouveau fond d'écran Unity pour l'écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine et nécessite l'iPhone 8 ou une version ultérieure exécutant iOS 16.3.