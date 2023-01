Pas de panique, les bugs d'iOS 16.2 touchent tout le monde !

Vous en avez certainement fait les frais, quatre mois après son lancement, iOS 16 est toujours critiqué par les utilisateurs qui sont affectés par de nombreux problèmes, que ce soit des bugs d'affichage, des lenteurs, des redémarrages sporadiques, des blocages de l'appareil photo, etc. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est logé à la même enseigne, et Apple est au courant.

Un système d'exploitation loin d'être parfait

Depuis la sortie d'iOS 16 le 12 septembre 2022, Apple a publié un certain nombre de mises à jour pour corriger les bogues, renforcer la sécurité et ajouter des fonctionnalités. iOS 16.2, qui a fait ses débuts le 13 décembre, est la version la plus récente du système d'exploitation à destination du grand public. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées comprennent une nouvelle application Freeform, de nouvelles options d'affichage pour l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro, de nouveaux widgets d'écran de verrouillage, un support 5G pour l'Inde, et plus encore. Encore une fois , la mise à jour comprenait de nombreux bugs du système en plus des nouvelles fonctionnalités.

Les utilisateurs affirment que la dernière mise à jour d'iOS 16 a entraîné un nombre inhabituel de bugs et de mauvaises performances du système sur Twitter, Reddit et le support Apple. Les problèmes sont nombreux et incluent des bugs de recherche avec Spotlight, le clavier qui ne daigne pas se montrer dans les apps, une décharge trop rapide de la batterie, le gel de l'app Appareil Photo, des problèmes de mode de mise au point, des bugs de l'app Apple Music, des bugs des accessoires HomeKit et des bugs de CarPlay. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons également constaté des problèmes avec AirDrop, des déconnexions Bluetooth ou encore des ralentissements importants quand on navigue dans le système.

Are you noticing a lot more app crashes on iOS 16.2? — Rjey (@RjeyTech) January 13, 2023



Parmi les plus gros pain points, citons le blocage complet des après ouverture. Il faut alors quitter cette dernière, la "killer" dans le multitâche, puis la réouvrir.

Dans le sillage de la mise à jour iOS 16.2, les utilisateurs signalent également des problèmes persistants avec l'application Maison. Une refonte de l'architecture de l'application Maison était l'une des grandes nouveautés de la mise à jour. Avec la promesse de performances HomeKit plus rapides et plus fiables, Apple a annoncé la nouvelle architecture en juin. Mais les premiers problèmes importants ont incité Apple à retirer la mise à jour.



N'oublions pas non plus le bug logiciel qui engendre des traits jaunes sur l'écran des iPhone 14 Pro.

Qui est touché par les bugs ?

Étant donné qu'iOS 16 est pris en charge par l'iPhone 8 et les modèles plus récents, les problèmes touchent un grand nombre de modèles, qu'il s'agisse de "vieux" téléphone ou du dernier iPhone 14 Pro Max. Personne n'en réchappe, malheureusement.



Après avoir été testé par les développeurs et le grand public depuis octobre, iOS 16.2 a été mis à disposition le mois dernier. Apple a publié cinq bêtas pour corriger les bogues et les problèmes qui ont été découverts pendant la période de test bêta en octobre, novembre et décembre.



Espérons une version 16.2.1 dans les prochains jours, sinon il faudra patienter jusqu'à la sortie d'iOS 16.3, actuellement en test auprès des développeurs et des bêta-testeurs.