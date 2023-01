Pascal's Wager 1.11 ajoute les vibrations lors des combats, scènes et autre

Pascal's Wager a récemment reçu un nouveau DLC avec le personnage Elena par le biais d'une mise à jour sur iOS et Android, une fois de plus, mais Tipsworks et Giant Games ne s'arrêtent pas là et apportent le support haptique "RichTap". Cette mise à jour apporte les vibrations pour les cut-scenes, les combats, et plus encore.

Pascal's Wager renforce l'immersion

Ce petit ajout renforce grandement l'immersion de l'un des plus soignés de sa catégorie. Il faut évidemment un iPhone compatible pour en profiter, soit l'iPhone 7 minimum qui a été le premier à être doté d'un Taptic Engine.

Pour information, le système RichTap c'est :

Une solution multiplateforme de retour haptique de haute qualité, utilisant le matériel haptique linéaire qui gagne de plus en plus de parts de marché dans les appareils mobiles modernes, pour fournir aux créateurs de contenu et aux fabricants d'appareils des services d'intégration logicielle, de débogage et de conception haptique.



Si vous n'avez pas suivi l'actualité autour de Pascal's Wager, sachez qu'il s'agit d'un excellent jeu d'action-RPG se déroulant dans un univers fantastique ténébreux. Plusieurs personnages, des zones cachées, des boss épiques et une action soutenue ne sont que quelques uns des atouts de Pascal's Wager. Avec ses graphismes d'une qualité exceptionnelle, le titre offre une expérience visuelle de premier plan sur nos mobiles, surtout si vous avez un iPhone 13 Pro ou 14 Pro car il tourne à 120 images par seconde.

Si vous n'avez pas joué à Pascal's Wager sur mobile, foncez sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. L'un des meilleurs jeux mobiles de 2020.

Télécharger Pascal's Wager à 4,99 €