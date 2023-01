Le nouveau AirFly SE à 45 euros pour connecter ses AirPods en jack

Il aura fallu du temps pour que le nouvel accessoire de Twelve South, le petit AirFly SE, arrive en France. Présenté en septembre dernier pour compléter la gamme notamment connue pour son AirFly Pro, le "SE" est un peu moins cher, mais n'autorise qu'une connexion à la fois.



Si vous avez un appareil non compatible avec les AirPods, comme un autoradio, une Nintendo Switch ou autre chaine HiFi, alors l'AirFly est une excellente solution. Elle fait partie des meilleurs accessoires pour AirPods Max par exemple.

Adaptateur AirFly, AirFly Pro et AirFly SE

La première fois qu'on a parlé du AirFly, c'était en 2019. Signé Twelve South, une société spécialisée dans les accessoires pour iPhone, iPad et Mac, l'AirFly vous permet d'utiliser des écouteurs Bluetooth, tels que les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max (ou les Beats), avec des prises pour écouteurs filaires - comme ceux que l'on trouve dans les avions, les voitures et les équipements de sport par exemple.

Le nouvel AirFly SE ne déroge pas à la règle. Il s'agit d'un appareil avec une sortie mini-jack 3.5 mm qui permet de le brancher sur tout un tas de sources audio. Pour se démarquer de ses aînés, outre le prix plus doux, le "SE" offre 20 heures d'autonomie contre 16, une LED pour indiquer le niveau de batterie et un nouveau bouton sourdine. En revanche, vous ne pouvez pas y connecter deux paires de AirPods en même temps (contrairement aux Duo et Pro), ni l'utiliser dans le sens inverse pour envoyer de l'audio via l'iPhone (contrairement au Pro).

La vidéo de démonstration de AirFly SE 2022 :

