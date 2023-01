Attention à la fuite sur iOS 17 qui évoque l’iPhone 15

Le compte LeaksApplePro, qui est loin d'être fiable, vient de se faire reprendre indirectement par Mark Gurman. Le journaliste a posté sa frustration face au partage massif d'informations erronées au sujet d'iOS 17 et de l'iPhone 15 Ultra.

Il est bien connu que dans le monde des rumeurs, tout n'est pas bon à prendre. C'est exactement ce que vient de tweeter Mark Gurman. Dans son dernier tweet, il se dit étonné par certains sites réputés qui évoquent la dernière trouvaille du compte LeaksApplePro.



Selon ce compte pas forcément toujours fiable, voir carrément connu pour inventer de fausses informations, dixit Gurman, du code source d'iOS 17 aurait révélé certains détails sur l'iPhone 15 et plus encore.



LeaksApplePro parle d'un iPhone 15 Ultra doté d'un logiciel de traitement d'image avancé avec une meilleure qualité photo que l'iPhone 15 Pro. Il affirme également que tous les iPhone seront en USB-C.



De plus, iOS 17 serait une version mineure sans grandes nouveautés qui se concentre principalement sur la stabilité du sytème. Mieux encore, une nouvelle application Apple incluse directement dans l'iPhone serait dédiée au casque AR/VR qui doit, ecore une fois selon les rumeurs, être présenté d'ici quelques mois.



Quoi qu'il en soit, méfiez-vous des histoires que vous lisez aujourd'hui au sujet d'iOS 17 dont la bêta 1 est prévue pour le 5 juin prochain.

Beware of any stories you read today about iOS 17. Entirely based on a troll account known to make up fake information. Very surprised at reputable sites covering it. pic.twitter.com/PVQeauqr42