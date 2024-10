La première puce 2 nm pour l'iPhone 18, pas l'iPhone 17 selon cette fuite

Actuellement, Apple utilise des processeurs gravés en 3 nm dans ses iPhone 15, mais plusieurs rumeurs ont affirmé que l'entreprise ira encore plus loin à partir de l'iPhone 17 Pro. Selon les rapports, les iPhone 2025 seraient équipés d'une puces gravée en 2 nm. Mais une source ayant déjà fait ses preuves par le passé pense qu'il faudra attendre l'iPhone 18.

Le leaker, citant des informations en provenance directe de la ligne de production de TSMC, assure que les processeurs de nouvelle génération n'entreront pas en production avant la fin 2025, ce qui les rend automatiquement indisponibles pour l'iPhone 17.

L'historique des puces 2nm

En décembre dernier, nous rapportions que TSMC avait récemment présenté ses puces 2nm à Apple, les spécialistes prédisant qu'elles feraient leur apparition dans l'iPhone 17 Pro en 2025. Digitimes a confirmé une production en volume en 2025, malgré le récent tremblement de terre à Taïwan. TrendForce a également soutenu ce calendrier quelques semaines plus tard.



Plus récemment, une "réunion secrète" entre Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, et TSMC, dont l'objectif serait de garantir à Apple l'ensemble de la capacité de production du fondeur en 2 nm, à l'instar de l'accord conclu pour les puces en 3 nm. ET News suggérait que TSMC était même en avance sur le calendrier.

Une source contradictoire

Cependant, une source sur Weibo, connue sous le nom de "Mobile phone chip expert", réfute ces affirmations, déclarant que la production de masse de puces 2nm ne commencera pas avant le dernier trimestre de 2025. Il affirme que l'iPhone 17 utilisera toujours des processeurs 3nm, la technologie 2nm n'arrivant qu'avec l'iPhone 18.

C'est une fausse nouvelle. La production de 2nm ne commencera pas avant la fin de l'année 2025. L'iPhone 17 utilisera encore des puces 3nm. L'iPhone ne disposera pas de la technologie 2nm avant l'iPhone 18. Ces informations erronées proviennent de médias peu scrupuleux.

Malgré vents et marées, l'auteur assure qu'il a raison. Et quand on sait qu'il prédit avec précision que la puce A16 serait exclusive aux modèles iPhone 14 Pro et qu'Apple développait ses propres puces 3nm pour les serveurs d'intelligence artificielle, on ne peut que se ranger à son avis.

L'iPhone 16 d'abord

Bien évidemment, nous ne saurons la vérité qu'en septembre 2025. D'ici-là, Apple présentera sa gamme iPhone 16, avec avancées logicielles via Apple Intelligence, mais aussi une nouvelle puce A18, de nouveaux coloris, un bouton capture, un zoom amélioré, une charge plus rapide, des écrans plus grands et plus encore.