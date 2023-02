Avec les investisseurs, Tim Cook a abordé plusieurs sujets (IA, ventes d'iPhone, Mac...)

Après chaque résultat financier, Tim Cook prend le temps de discuter avec les investisseurs pour répondre à leurs questions parfois sensibles sur le trimestre ou l'avenir de l'entreprise. Cet entretien téléphonique n'a rien de confidentiel, toute la conversation est retransmise dans les médias du monde entier, l'occasion d'avoir plusieurs discours du CEO d'Apple sur des points importants.

Ce qu'a dit Tim Cook à l'entretien avec les investisseurs

Apple a présenté hier soir ses résultats financiers du quatrième trimestre civil de 2022, l'occasion de voir si les difficultés d'approvisionnement et les perturbations dans la grande usine de Foxconn a gêné l'entreprise. La réponse est oui, Apple a annoncé une baisse sur son chiffre d'affaires et son bénéfice net, mais loin d'être alarmant pour une période "complexe".



Après avoir dévoilé ses résultats, Tim Cook s'est rapproché des investisseurs pour le traditionnel entretien téléphonique, le CEO essaie de répondre en toute transparence aux questions des personnes présentes. Ce n'est pas toujours simple, mais Tim Cook cherche à en dire le plus possible !

Les ventes d'iPhone

C'est le segment le plus important des résultats financiers d'Apple, l'iPhone réalise la majorité du chiffre d'affaires d'Apple et les investisseurs n'hésitent pas à observer de très près les revenus de ce segment. Au cours du quatrième trimestre civil de 2022, Apple a perdu énormément d'argent dans les ventes d'iPhone. Au T4 2021, la firme de Cupertino avait gagné 71,6 milliards de dollars et pour le T4 2022, Apple en a gagné 65,8 milliards de dollars.



Bien sûr, ce chiffre reste bon et fait rêver n'importe quel fabricant de smartphones, mais cette baisse inquiète les investisseurs. Tim Cook a mis en avant le fait que la demande était très forte et que la chute des revenus de l'iPhone était principalement liée aux restrictions Covid-19 en Chine ainsi qu'au mouvement social de Foxconn qui a ralenti la production des iPhone. Pour faire simple, s'il n'y avait eu aucun incident en Chine, les ventes d'iPhone auraient pu afficher une croissance vu le succès des iPhone 14 Pro !

Cook a déclaré qu'il était impossible d'estimer le comportement des consommateurs en raison des pénuries survenues en novembre et décembre. Des doutes ont été émis quant à savoir si les clients se sont tournés vers des iPhone plus bon marché ou s'ils ont procédé à une mise à niveau au cours du trimestre de mars en raison des pénuries. Selon Cook : "il est difficile d'estimer la récupération parce que vous devez savoir ce qui se serait passé et combien de personnes auraient acheté à bas prix, et il faut un certain temps pour obtenir ces rapports au cours du trimestre. Il a poursuivi en disant qu'Apple a donné sa "meilleure estimation" sur la récupération dans les prévisions qu'elle a fournies pour le trimestre de mars.

Le segment des services

Il n'y a pas un rapport financier où les services déçoivent. Grâce à l'introduction sur le marché des services comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+... Le géant californien arrive à faire la différence et affiche une croissance impressionnante pour son segment des services. Au total, Apple a pu compter sur un revenu de 20,8 milliards de dollars pour l'ensemble de ses services (en comptant l'App Store qui occupe la plus grosse part).



À l'heure actuelle, Apple compte 935 millions d'abonnés payants, en hausse de 150 millions par rapport à l'année dernière à la même période. Bien sûr, Tim Cook se dit fière de cette croissance, le CEO qui a donné son feu vert pour un investissement majeur dans ce segment affirme vouloir continuer dans ce sens.

L'intelligence artificielle

L'IA en 2023 a pris une nouvelle ampleur, on ne cesse de parler de ChatGPT qui concurrence directement le moteur de recherche Google en apportant des informations précises et complètes sur une question ou un sujet en particulier.



Apple accorde une importance à l'IA, c'est quelque chose qui est pris au sérieux en interne et l'entreprise veut continuer à générer des innovations majeures à l'avenir. Tim Cook mentionne l'utilisation de l'IA dans des domaines qui permettent de sauver des vies :

C'est l'un de nos objectifs majeurs. C'est incroyable en termes de façon dont il peut enrichir la vie des clients, et ne pas chercher plus loin que certaines des choses que nous avons annoncées à l'automne avec la détection des accidents et la détection des chutes, ou un retour avec l'ECG. Ceux-ci ont littéralement sauvé des vies. Nous voyons un énorme potentiel dans cet espace pour affecter pratiquement tout ce que nous faisons. C'est une technologie horizontale, pas verticale, elle affectera donc chaque produit et chaque service que nous avons.

Les Mac et iPad, un sujet aussi important

Il n'y a pas que l'iPhone chez Apple, l'entreprise compte aussi sur ses autres appareils populaires comme les iPad et les Mac. Sur les résultats financiers du dernier trimestre, les revenus des Mac ont déçu avec une baisse phénoménale de 10,9 milliards de dollars par rapport au même trimestre en 2021.



Évidemment, cela est dû à l'absence de lancement de nouveau MacBook Pro et Mac mini, les clients s'attendaient à pouvoir les acheter pour les fêtes de fin d'année, mais les Mac ont été en retard et sont disponibles que maintenant ! Cela a impacté sans surprise le segment.



En ce qui concerne les iPad, on constate une belle hausse des revenus grâce à l'iPad M2 qui a boosté les ventes. Tim Cook est heureux de ces résultats qui permettent un peu d'équilibrer avec la perte du côté des Mac. Selon le CEO, Apple est "bien positionné sur le marché", il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que ce soit pour les Mac comme pour les iPad.

Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour l'iPhone

La gamme iPhone 14 est à plus de 1000€ en France, une première, car l'iPhone haut de gamme le moins cher avait toujours été en dessous de la barre symbolique des 1000€.

Pour Tim Cook, il ne fait aucun doute que les consommateurs sont prêts à dépenser plus qu'ils peuvent se le permettre pour obtenir le meilleur.

Je dirais que le smartphone - pour nous l'iPhone - est devenu si intégré dans la vie des gens, qu'il contient leurs contacts, leurs informations de santé, leurs informations bancaires, leur maison intelligente et tant de parties différentes de leur vie. C'est un moyen de paiement pour beaucoup de gens. Je pense que les gens sont prêts à vraiment dépenser plus pour obtenir le meilleur qu'ils peuvent se permettre dans cette catégorie.

Quel objectif pour le trimestre de mars ?

La prochaine étape, ce sont les résultats financiers du premier trimestre civil de 2023. Apple a donné quelques indications directionnelles, mais n'a pas communiqué de prévisions pour le prochain trimestre de mars. Les revenus des services et des iPhone devraient augmenter, mais les revenus des Mac et des iPad devraient connaître une baisse annuelle à deux chiffres.



Selon Maestri, les ventes diminueraient dans ces catégories à cause de vents contraires économiques et de comparaisons difficiles avec le même trimestre de l'année précédente en raison des calendriers de lancement des produits.