Telegram : la traduction instantanée est maintenant possible !

Dans le secteur des messageries instantanées, les évolutions vont très vite. Avec des acteurs comme WhatsApp ou encore Signal, pas le temps de se reposer, il faut innover et capter l'attention des utilisateurs afin qu'ils restent fidèles. L'une des dernières idées ingénieuses nous vient de Telegram, l'application russe a introduit la traduction instantanée des conversations, une nouveauté bien pensée qui va faciliter la compréhension entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue.

Telegram sort une grande mise à jour

Bonne nouvelle si vous êtes un utilisateur régulier de Telegram, l'application progresse et sort une mise à jour majeure de son application iOS. Telegram est l'une des rares applications qui écoutent attentivement sa communauté, elle observe ce qui pourrait faire plaisir et les évolutions espérées par ses fidèles. Parmi les nouveautés que beaucoup souhaitaient voir, c'était la traduction instantanée des conversations.



Il arrive parfois que vous discutiez avec une personne qui parle anglais, russe, chinois, italien... Et que vous connaissez les bases, mais pas au point de comprendre un petit texte d'une cinquantaine de caractères. Désormais, Telegram détectera quand la langue de votre correspondant n'est pas celle sélectionnée dans vos paramètres et vous proposera en haut de l'écran un raccourci "Traduire en français".

Quand vous appuierez sur cette fonctionnalité, l'ensemble de la conversation sera traduite en un temps record, comptez environ 2 à 3 secondes pour la traduction d'au moins 300 à 400 caractères. L'objectif derrière cette avancée, c'est d'apporter aux utilisateurs un meilleur confort pour discuter avec les personnes qui ne maîtrisent pas leur langue. Cela permettra à deux utilisateurs sur la même version de l'app de communiquer dans leur propre langue sans utiliser un site ou logiciel de traduction.



À noter tout de même que pour profiter de la traduction quasi immédiate des conversations, un abonnement Premium sera nécessaire. Les avancées passent aussi par une petite participation financière !

Et ce n'est pas tout...

La mise à jour 9.4 offre également d'autres nouveautés et améliorations aux utilisateurs sur iPhone, voici la liste de ce qui change après l'installation de la nouvelle version :

CRÉATEUR DE PHOTOS DE PROFIL : Créez en un clin d'œil des photos pour votre groupe et votre profil à partir d'emoji et d'autocollants animés avec la nouvelle option "Utiliser un emoji".

CATÉGORIES D'EMOJI : Filtrez les autocollants et les emoji par catégories comme "amour", "célébration" ou "endormi" dans les onglets autocollants et emoji.

UTILISATION DU RÉSEAU : Consultez le volume des données échangées par Telegram dans la section Utilisation du réseau située dans les paramètres.

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DES MÉDIAS REÇUS : Définissez quels médias doivent être automatiquement enregistrés dans votre photothèque depuis vos échanges, selon leur taille, leur type et leur source.

PERMISSIONS DES MÉDIAS DANS LES GROUPES : Contrôlez si les membres de vos groupes peuvent envoyer 9 types de médias, comme des photos, des messages vocaux ou vidéo.

EMOJI EN TENDANCE : En tant qu'utilisateur Premium, vous pouvez découvrir les lots d'emoji en tendance dans le panneau des emoji et les agrandir par un appui long.

SÉLECTION D'ÉCHANGES À PARTIR DE BOTS : Les développeurs de bots peuvent désormais permettre aux utilisateurs de sélectionner rapidement des groupes, des canaux ou des contacts répondant à des critères prédéfinis (plus d'informations dans le canal @BotNews).

RECONNEXION AVEC L'IDENTIFIANT APPLE : Les utilisateurs déconnectés peuvent se reconnecter à l'aide de leur identifiant Apple, sans saisir de code SMS (le mot de passe de double authentification est toujours nécessaire).

La version 9.4 de Telegram a commencé son déploiement sur l'App Store français depuis 72 heures, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à vous rendre dans la section des mises à jour de l'App Store pour la télécharger !



