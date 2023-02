Google va bientôt flouter toutes les images explicites

Google a annoncé l'arrivée prochaine d'un système de filtrage des recherches et images encore plus puissant sur son moteur de recherche. Activé par défaut, il permettra de flouter les images explicites et même les liens et textes en relation avec l'image en question.

SafeSearch 2.0

Aujourd'hui, mardi 7 février 2023, c'est la Journée de l'Internet plus sûr. L'occasion pour Google de dévoiler plusieurs nouvelles fonctionnalités de protection des utilisateurs qui seront mises en place au cours de cette année.



La plus emblématique sera le brouillage automatique des images explicites qui apparaissent après avoir lancé une requête sur le moteur de recherche. À l'heure actuelle, il faut activer la fonction SafeSearch pour supprimer les recherches "interdites". Un filtre qui a d'ailleurs le mérite d'être automatiquement activé sur les comptes des utilisateurs de moins de 18 ans.

Les images pornographiques, violentes et autres seront donc directement floutées. De plus, une option supplémentaire permettra même de cacher le texte et les liens en dessous de l'image, ce qui n'est pas une mauvaise idée.



Ce système de floutage sera activé automatiquement pour tout le monde. Il sera bien évidemment possible de désactiver complètement le filtrage. Comme souvent avec internet, l'utilisateur aura la main mise sur les paramètres à tout moment.



Google n'a pas l'intention de vous interdire de visionner ce genre d'images, mais plutôt de vous rendre la vie plus tranquille si vous ne voulez surtout pas tomber dessus. La firme indique dans son article de blog que cette nouvelle sécurité sera disponible pour tous les utilisateurs dans les mois à venir.