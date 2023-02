OnePlus 11 : la fin du "Pro" et un prix à 849 euros

Dans un effort de "rationalisation" de sa gamme, le "OnePlus 11 Pro" ne sortira jamais. En fait, seul le OnePlus 11 est attendu, avant de futures déclinaisons R et T, comme ce fut le cas avec les OnePlus 10R et OnePlus 10T. On connaît également le prix du "11" : 849 euros.

Une gamme plus claire

De 2019 à 2021, OnePlus a lancé les séries 7, 8 et 9, chacune avec un modèle de base et une version "Pro", comme ce que fait Apple depuis l'iPhone 11. Les deux téléphones de chaque série offraient des designs et des fonctionnalités similaires, mais souvent avec des petits plus sur le matériel pour le "Pro", avec forcément un prix plus élevé. Par exemple, avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, le téléphone standard était en plastique, n'avait pas de charge sans fil et un système de caméra différent du modèle "Pro" qui était en métal et en verre, avait la charge sans fil et un meilleur écran, aussi.

Cependant, OnePlus a brisé ce schéma avec le OnePlus 10 Pro l'année dernière.



Le téléphone a d'abord été lancé en Chine sans le "OnePlus 10" qui l'accompagnait et, au fil de l'année, ce téléphone "inférieur" n'est jamais arrivé. Le OnePlus 10R et le OnePlus 10T sont tous deux arrivés sur le marché au cours de l'année, avec quelques compromis par rapport au modèle Pro, mais aussi quelques améliorations dans le cas du 10T, qui a débuté avec des vitesses de charge allant jusqu'à 125W.



Avec le OnePlus 11 de cette année, OnePlus change encore un peu et abandonne le "Pro". Il n'y aura donc pas de OnePlus 11 Pro en France, ni dans le monde.

À partir de notre gamme 2023, nous rationalisons le portefeuille de produits phares en Amérique du Nord (et dans le monde) en supprimant notre gamme Pro. Il n'est pas nécessaire d'avoir un nom "Pro" pour un appareil qui est déjà "pro".

Le OnePlus 11 sera lancé en France au prix de 849 euros (et 699 dollars aux USA), avec des ventes ouvertes à partir du 16 février. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur le site officiel ainsi que sur Amazon France.

