Free réduit légèrement la consommation de ses Freebox

Nouvelle mise à jour dev du Freebox Server. Au menu, des correctifs et plusieurs ajustements pour réduire encore un peu plus la consommation des box de Xavier Niel et ses équipes.

Free Green

Free vient de mettre en ligne la mise à jour 4.7.4 du Freebox Server. Une MAJ disponible depuis ce matin qui s'installe après redémarrage de la box. Les Freebox Revolution, Mini et Pop sont concernées. En plus des corrections de bugs, l'opérateur explique qu'il a trouvé un nouveau moyen de réduire la consommation d'énergie de ses Freebox.



Premièrement, Free a activé le mode ethernet EEE (802.3az). L'idée ici, c'est de désactiver un port Ethernet lorsqu'il n'est pas utilisé. Plutôt logique, même s'il est difficile de savoir si cela apporte réellement une plus-value.



Deuxièmement, le module DSL va devenir inactif sur les box reliées via la fibre optique. Une action qui aurait dû être effectuée depuis bien longtemps, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais.

Si l'évolution n'est pas visible à l'œil nu, elle reste tout de même la bienvenue dans une époque où chaque geste écologique est bon à prendre. Ces derniers mois, les différents opérateurs téléphonique français ont axé leur communication vers cette voie.



Orange avait par exemple rappelé à ses abonnés qu'il est possible de gérer sa box internet via une application sur son smartphone. Ainsi, lorsque l'on n'est pas chez soi, il est possible de la mettre en veille et par conséquent de moins dépenser inutilement de l'énergie. Le gain reste minime.