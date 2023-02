Apple bloque le partage de profil des bêtas avec iOS 16.4

Avec la publication de la bêta 1 d'iOS 16.4 ce soir, Apple a annoncé un changement majeur dans la façon dont elle distribuera désormais les versions de test aux développeurs. Alors que l'installation d'une bêta d'iOS nécessitait auparavant un profil spécial à installer, ce processus sera désormais lié à l'identifiant Apple du développeur. Plus simple mais restrictif. En clair, les non développeurs ne pourront pas tester iOS 17 en juin prochain.

En effet, à partir d'iOS 16.4, les développeurs et les utilisateurs trouveront un menu spécial pour inscrire un iPhone ou un iPad au programme Apple Developer ou Apple Beta Software. Le menu est similaire à celui qui a été introduit avec iOS 16 pour le HomePod dans l'app Maison ; une option qui existe également sur tvOS. Cependant, ce changement va faire des mécontents.

Actuellement, toute personne ayant récupéré le bon profil sur le net peut installer un logiciel de développement bêta sur l'iPhone et l'iPad. Avec ce changement, le système n'affichera l'option des firmwares de test que pour les utilisateurs inscrits à l'Apple Developer Program. Les autres auront uniquement la possibilité d'installer le logiciel bêta public.



Voici ce que dit Apple :

À partir de la version bêta d'iOS et iPadOS 16.4, les membres de l'Apple Developer Program verront apparaître une nouvelle option permettant d'activer les bêtas pour développeurs directement à partir de Software Update dans Réglages. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour avec la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même Apple ID que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire à l'Apple Developer Program afin de voir cette option dans Réglages. Dans les futures versions d'iOS et d'iPadOS, ce nouveau réglage sera le moyen d'activer les bêtas pour développeurs et les profils de configuration ne permettront plus d'y accéder.