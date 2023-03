iOS 16.4 permet de modifier le format des nombres à virgules

Un nouveau réglage sera disponible dans iOS 16.4. Baptisé format des nombres, il permet à l'utilisateur de choisir définitivement le style d'affichage des nombres à virgules dans son iPhone. Une fonctionnalité déjà présente sur Mac.

iOS 16.4 : sélection d'un format des nombres

Avec iOS 16.4, il sera possible de modifier le format des nombres sur son iPhone. Comme démontré par un internaute sur Reddit qui possède la dernière bêta d'iOS 16.4, une nouvelle rubrique dans la partie Langue et région des réglages iOS fait son apparition.



Grâce à celle-ci, on peut choisir le style d'affichage des nombres à virgules et ainsi opter pour celui que l'on préfère personnellement. Bien évidemment, le format sélectionné par défaut correspondra à celui utilisé au quotidien dans votre région.

Néanmoins, si vous êtes plutôt du genre à vous servir d'un autre format, l'iPhone vous proposera de sauvegarder ce choix. Cette fonctionnalité n'intéressera pas grand monde, mais aura le mérite d'exister sur iPhone alors même qu'elle est disponible depuis un certain temps sur macOS.



Format des nombres peut également être mêlé à la fonction Texte en direct qui permet d'extraire du texte d'une image. Une fois l'option activée, l'iPhone utilisera le format indiqué ici pour retranscrire le texte copier/coller d'une image ou d'une vidéo.