Netflix permet enfin de modifier la taille et l'apparence des sous-titres sur sa TV

Proposer la meilleure expérience aux abonnés, tel est l'objectif de n'importe quel service de streaming. Netflix vient d'apporter une évolution à son application disponible sur les téléviseurs. Il est maintenant possible de modifier les sous-titres directement depuis sa télécommande.

Netflix évolue sur votre TV

Netflix a récemment mis à jour son service de streaming pour permettre aux utilisateurs de modifier la taille et l'apparence des sous-titres directement depuis leur téléviseur. Auparavant, pour personnaliser les sous-titres sur Netflix, les utilisateurs devaient obligatoirement passer par le site web de Netflix ou l'application iOS/Android. Cette nouvelle fonctionnalité est une véritable avancée pour les utilisateurs qui n'auront plus besoin de mettre en pause leur programme sur leur TV pour accéder à un autre appareil.

La modification des sous-titres sur Netflix est désormais possible depuis l'Apple TV ainsi que les téléviseurs connectés. Les utilisateurs pourront modifier la taille, la couleur, le style et la police des sous-titres, ce qui leur offrira une expérience de visionnage plus personnalisée et adaptée à leurs besoins.



Cette fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs de Netflix qui ont l'habitude de regarder les contenus en VOSTFR, car d'autres services de streaming, tels que Prime Video et Disney+, permettaient déjà de modifier les sous-titres directement depuis l'application sur la TV depuis leur création. Il était donc logique que Netflix suive le mouvement et offre cette fonctionnalité très pratique à ses utilisateurs.