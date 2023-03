Apple humilie la concurrence avec l'iPhone au Japon

L'iPhone rencontre un joli succès aux États-Unis et en Europe, mais qu'est-ce que donnent les ventes dans d'autres régions du monde ? Si on sait qu'en Chine (pays le plus surveillé par les investisseurs) les ventes se portent bien, on ne savait pas qu'au Japon, Apple domine littéralement la concurrence avec près de 50% de part de marché !

Au Japon, il y a Apple et les autres...

L'iPhone d'Apple a réussi à afficher des performances spectaculaires sur le marché des smartphones au Japon, à tel point que la concurrence est quasiment inexistante. Selon un rapport d'IDC, Apple a expédié 16,6 millions d'iPhone en 2022 sur un total de 34,3 millions de ventes de smartphones dans le pays. Cette performance lui a permis de posséder une part de marché de 48,4%, soit une baisse de -3,8% par rapport à l'année précédente.



Le quatrième trimestre de 2022 a été particulièrement bénéfique pour Apple au Japon. Au total, la firme de Cupertino a vendu 8,5 millions d'iPhone, dont 4,4 millions d'iPhone 14 Pro, l'un des modèles où la marge de bénéfice est la plus importante. Cet exploit a permis à Apple de détenir une part de marché de 51,2% pendant les fêtes de fin d'année, une performance digne des ventes aux États-Unis où Apple excelle depuis toujours.

Selon un analyste d'IDC, les ventes auraient pu être encore meilleures si Apple avait pu répondre aussi rapidement que souhaité à toutes les commandes. Malheureusement, l'entreprise a fait face à des difficultés de production, ce qui a provoqué une hausse du délai de livraison et donc un désistement de dernière minute chez de nombreux consommateurs japonais.



Le rapport note également que la firme de Cupertino n'a pas réalisé cette performance toute seule, les opérateurs japonais ont aidé dans les ventes d'iPhone. Les promotions des opérateurs NTT Docomo, Rakuten Mobile... ont été très nombreuse pour dynamiser les ventes et les souscriptions de forfaits.