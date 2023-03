Apple sur le point de remporter un procès qui a commencé en 2010

La patience paye toujours ! Treize ans après, Apple pourrait définitivement remporter un procès contre la société VirnteX. Une affaire vieille comme le monde dont la pomme aimerait bien se débarasser.

Tout vient à point qui sait attendre

Apple vient de recevoir une décision favorable de la Cour d'appel américaine dans un procès qui a commencé en 2010, il y a plus de treize ans. Un procès qui oppose la pomme à la société VirnetX, jugée comme un patent troll, autrement dit une société qui vie principalement des litiges autour de brevets.



À l'époque, VirnteX a affirmé qu'Apple avait copié certains de ses brevets liés à des services comme FaceTime ou encore iMessage. Un juge du Texas avait alors donné raison à la société en 2012 et fixé une amende de 368 millions de dollars à destination d'Apple.

Malgré de nombreux recours durant huit longues années, le GAFAM s'est retrouvé obligé de verser 502 millions de dollars à son adversaire pour clôturer l'affaire en 2020. Néanmoins, Tim Cook et ses équipes n'ont pas lâché l'histoire et cela pourrait bien porter ses fruits.



Comme relayé par Reuters et indiqué en début d'article, une décision favorable vient d'être transmise à Apple. Si la partie fédérale, qui doit rendre son verdict d'ici quelques semaines, va également dans ce sens, l'amende pourrait finalement être annulée. Ainsi, Apple pourrait récupérer son demi-milliard de dollar et en terminer pour de bon avec cette histoire sans fin.