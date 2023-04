Pinkfong (Baby Shark) publie du contenu en exclusivité sur Apple Podcasts

Après son succès en 2016, le studio derrière la musique pour enfants "Baby Shark" prend place dans les podcasts. Une série d'épisodes en anglais et en coréen disponibles sur une seule plateforme, celle d'Apple.

12 milliards de vues !

Pinkfong, société sud-coréenne célèbre pour sa chanson Baby Shark sur YouTube, se lance dans le monde du podcast avec de nouvelles émissions réservées aux utilisateurs Apple Podcasts.



Il y a six ans, le studio a publié une musique pour enfant sur YouTube sous le nom de Baby Shark. Un tube interplanétaire qui culmine aujourd'hui à 12 milliards de vues ! Un succès légendaire qui place la vidéo parmi les plus visionnées de l'histoire d'internet.

Depuis hier, le studio propose huit nouveaux épisodes pour son lancement. Uniquement disponibles et anglais et en coréen, ils sont à retrouver sur deux chaînes différentes. Voici les trois premiers podcasts disponibles en anglais, les cinq autres sont en coréen. Les nouveaux épisodes seront publiés chaque mardi à 15 h, heure du Pacifique.

My Favorite Pinkfong Baby Shark Musical Story

Exclusive Pinkfong Baby Shark Book Adventure

The Greatest Pinkfong Baby Shark Kids Tale

Côté contenu, les experts en éducation de la petite enfance se sont penché sur deux sujets pour commencer, les dinosaures et les constellations. D'autres thèmes devraient rapidement suivre. À noter que la chaîne est payante, 2.99 $ par mois ou 19.99 $ par an.



Pour celles et ceux qui sont parents de jeunes enfants, cette musique devrait vous rappeler quelques souvenirs étant donné qu'elle était chantée par les bambins du monde entier. Avec sa popularité, elle l'est d'ailleurs encore. Rendez-vous sur YouTube.

Apple Podcasts