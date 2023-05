Young Horses annonce le portage de Bugsnax sur iOS cet été

Parallèlement à la révélation d'Octodad sur Apple Arcade hier soir, le studio Young Horses a annoncé que son jeu d’aventure / puzzle remplis de monstres gentils Bugsnax arrivera sur iOS cet été. Bugsnax a débuté sur les plateformes PS5, PS4 et PC avant de sortir sur Xbox Game Pass et Nintendo Switch. Personnellement, je l’ai testé sur PS5, c’est un très bon jeu pour les enfants et les personnes cherchant un titre accessible, original et coloré.

Bugsnax bientôt sur mobile

La version iOS de Bugsnax inclura de nouvelles options de contrôle pour le tactile, mais aussi la prise en charge des manettes. Plus de détails, y compris le prix, seront bientôt révélés par l'éditeur qui peaufine actuellement le portage.



Si vous n'y avez jamais joué, regardez la bande-annonce de Bugsnax ci-dessous :

Bugsnax est vendu au prix de 24,99 € sur PC et consoles. Bien qu'aucun prix n'ait encore été annoncé pour iOS, il est fort possible qu'il soit d'environ 9,99 €. À l'heure de ces lignes, aucune version Android n'a été confirmée. Si elle voit le jour, j'imagine qu'elle arrivera bien plus tard que la version iOS.



En attendant de connaître la date de sortie de Bugsnax sur iOS, rappelons que Bugsnax est un jeu très étrange, dans le bon sens du terme. Il mélange des images cartoon, des puzzles, de l'horreur psychologique, une bande-son brillante et des personnages charmants dans un ensemble inoubliable. Nous ne manquerons pas d’en reparler dès que nous aurons plus d’informations.