Justice : le tribunal donne tort à Apple dans l'affaire Corellium

Apple vient visiblement de perdre une bataille judiciaire face à la société Corellium. Une société qui propose à ses clients des machines virtuelles sous iOS pour la recherche sur la sécurité. Une façon de faire qui n'est pas du tout au goût d'Apple qui va malheureusement devoir faire avec.

On ne peut pas gagner à tous les coups

Depuis août 2019, Apple se bat en justice contre la société Corellium qui vend des appareils virtuels qui exécutent iOS sans même avoir demandé l'autorisation à la marque. Une affaire assez complexe dans laquelle Apple vient de subir une lourde défaite.



Pas plus tard que la semaine dernière, le tribunal américain en charge de l'affaire a confirmé que Corellium ne viole aucun droit d'auteur dans ce cas précis et peut doc continuer à travailler de la même manière dans le futur. Pour justifier cette action, la Cour d'appel a indiqué que le simulateur CORSEC proposé par Corellium est protégé par la "doctrine de l'utilisation équitable", une loi US sur les droits d'auteur qui lui donne visiblement raison.

Pour sa défense, la société explique que ses machines virtuelles qui disposent d'iOS n'ont qu'une seule fonction, à savoir la rechercher sur la sécurité. Une affirmation avec laquelle le tribunal semble en accord.

Un accord à l'amiable avait failli voir le jour en 2021, mais avait finalement échoué. Dorénavant, il paraît difficile pour Apple de trouver une issue favorable dans ce dossier. Corellium en resort grand gagnant, ce qui est loin d'être le cas pour la plupart des sociétés empêtrées en justice contre le géant américain.

Explication rapide sur le combat Apple VS Corellium

Corellium vend un logiciel qui permet aux experts en sécurité d'exploiter iOS à des fins de recherche. Apple estime que cela s'apparente à de la vente illégale de copies de son système d'exploitation iOS et que cela aide les pirates à trouver de nouvelles manières d'attaquer les iPhone et les iPad.



Corellium propose différents abonnements pour les particuliers et les entreprises et examine en profondeur chaque demande pour s'assurer que son service ne tombe pas entre les mains d'une personne mal intentionnée.



