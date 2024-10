L'affaire Corellium est terminée, un procès en moins pour Apple

Quatre ans et demi plus tard, l'histoire Apple/Corellium est enfin terminée. Le tribunal annonce que les deux sociétés ont trouvé un accord confidentiel entre elles. Une bonne nouvelle pour Apple qui était bien mal embarqué dans cette histoire depuis le début.

Des compromis pour Apple

Une affaire qui remonte à l'été 2019. À l'époque, Apple porte plainte contre la société Corellium, accusée de virtualiser iOS de manière illégale. D'un côté, Corellium qui crée des versions virtuelles d'iOS à des fins de recherche en sécurité et de l'autre, Apple qui l'accuse d'atteinte aux droits d'auteurs et qui estime à l'inverse que cela permet aux personnes mal intentionnées d'avoir un terrain de jeu pour infiltrer iOS par la suite.



Un procès qui s'éternise dans le temps avec une première victoire pour Corellium en décembre 2020 et un abandon d'Apple en août 2021 avant finalement de faire marche arrière. La dernière information sur ce sujet remonte à mai 2023 et indique une nouvelle fois que la justice donne tort à Apple.

Pas de quoi démoraliser la pomme qui n'a toujours pas l'intention d'en rester là. Une persévérance qui aurait fini par payer au vu des informations parues en ce mois de décembre 2023. Selon Forbes, Apple serait parvenu à un règlement à l'amiable avec Corellium pour clore définitivement cette histoire.



Un accord confidentiel sur lequel nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Néanmoins, le tribunal confirme officiellement qu'Apple et Correlium ont fini par s'entendre et que par conséquent, le procès prend fin ce 15 décembre 2023. Un procès de moins pour Apple.