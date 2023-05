Warren Buffett : l'IA est aussi dangereuse que la création de la bombe atomique

Elle peut faire toutes sortes de choses et quand quelque chose peut faire toutes sortes de choses, je suis un peu inquiet. Je sais que nous ne pourrons pas la désinventer et, vous savez, nous avons inventé, pour de très bonnes raisons, la bombe atomique...

Elon Musk avait d'ailleurs lui aussi rejoint une longue liste d'experts qui demandent l'arrêt immédiat du développement mondial de l'intelligence artificielle. Ceci dans le but d'avoir le temps d'instaurer des règles pour protéger la population dans le futur. Son célèbre associé Charlie Munger a été plus léger, mais a également pointé du doigt l'engouement spectaculaire pour des services comme ChatGPT en ce début d'année 2023. Il estime que "l'intelligence à l'ancienne est suffisante". N'oublions pas la récente déclaration du cofondateur d'Apple qui parle d'une IA "hors de contrôle" qu'il va falloir rapidement étudier en profondeur sous peine de le regretter à l'avenir lorsqu'il sera trop tard.

C'est ce qui s'appelle une annonce choc ! À l'occasion de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway, il y a quelques jours, Warren Buffett a exprimé son sentiment contrasté au sujet de l'intelligence artificielle. Selon le milliardaire, la progression effrénée de l'intelligence artificielle pourrait à terme causer bien plus de mal que de bien à l'humanité. L'IA est presque sans limites et lorsqu'un outil atteint un tel niveau, il y a de quoi s'inquiéter. Dans un élan de négativité, Buffett a même comparé l'IA à la création de la bombe atomique, rappelant qu'elle était, elle aussi, inventée pour de superbes raisons au départ. Une déclaration forte qui va globalement dans le même sens que de nombreux experts en technologie.

