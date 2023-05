Apple Music et Apple Plans affichent les concerts autour de vous

Un artiste est bientôt en concert à côté de chez vous ? Bonne nouvelle, Apple Music et Apple Plans vous en informent dès aujourd'hui grâce à l'intégration d'un module dédié aux dates de concerts. Apple vient d'annoncer cette grande nouvelle il y a quelques minutes, une initiative qui va booster les ventes de places de concerts pour les petits comme les grands artistes !

Apple Music et Apple Plans, quand la connexion s'opère entre les deux applications

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Apple nous informe de l'arrivée du référencement des concerts dans l'application Apple Music, mais aussi sur Apple Plans où les concerts seront visibles par lieu stratégique comme les stades, les salles de concert... À travers son app de cartographie, Apple s'est donné pour objectif de mettre en évidence les meilleurs lieux pour découvrir la musique en direct dans les principaux centres culturels du monde.



Au total, 13 villes vont êtes prises en charge pour afficher les concerts dans Apple Plans, il y aura Paris, Londres, Berlin, Vienne, Detroit, Chicago, Los Angeles, Nashville, New York, San Francisco, Tokyo, Mexico et Sydney. Quand l'utilisateur réalisera une recherche via Apple Plans avec une salle de concert en itinéraire ou même cherchera des informations lors d'une simple navigation, l'application de cartographie affichera les concerts à venir dans les prochaines semaines ou mois.

Pour l'intégration sur Apple Plans, la firme de Cupertino s'appuie sur le module de découverte de concerts de Shazam, une nouveauté qui est apparue au printemps dernier et qui permet d'avoir une visibilité rapide sur les concerts futurs d'un artiste que vous appréciez.

Et sur Apple Music ?

Dans la catégorie "Explorer", les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'une nouveauté baptisée "Set List", elle aura pour objectif de référencer les dates des concerts de chaque artiste partout dans le monde. Vous pourrez filtrer par pays afin de rapidement visualiser les concerts qui seront les plus proches de votre domicile.

Aujourd'hui, Apple Music a étendu ses efforts de curation à des spectacles en direct, en introduisant de nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts sur Apple Maps et Apple Music. Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités célèbrent la joie de la musique en direct et donnent aux fans et aux artistes plus de moyens de se connecter.

Cette nouveauté qui est disponible dès aujourd'hui sur Apple Plans et Apple Music n'est qu'à but d'information, pour le moment, il n'est pas possible de réserver ses places depuis l'une des deux applications d'Apple, il faudra pour cela se rapprocher d'un site tiers pour effectuer vos réservations.