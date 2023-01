Apple Plans affiche les concerts à venir grâce à Shazam

Depuis le 11 décembre 2017, la populaire application de reconnaissance musicale Shazam appartient à Apple, on a déjà aperçu une certaine "prise en main" par le géant californien via la présence des raccourcis vers Apple Music qui sont devenus très nombreux. Shazam n'est pas qu'une application qui sert à vous indiquer le titre et l'artiste de la musique que vous écoutez, Shazam, c'est aussi la liste des concerts avec leur lieu et date !

Apple Plans et Shazam s'associe ensemble

Dans un but permanent d'améliorer Apple Plans pour mieux concurrent le géant du secteur : Google Maps, Apple accélère le déploiement de nouvelles fonctionnalités au sein de son application de cartographie. Après avoir réalisé un partenariat avec SpotHero pour afficher les parkings aux États-Unis et au Canada, Apple agit cette fois dans le cadre du divertissement.



Le géant californien a conscience qu'on peut parfois utiliser Apple Plans pour obtenir des informations sur des lieux précis, ce que veut l'entreprise, c'est apporter le maximum d'informations sur un lieu sans que l'utilisateur ait besoin de basculer sur une application tierce en effectuant une recherche supplémentaire.

La dernière idée d'Apple est d'ajouter un accès aux concerts à venir dans les lieux d'événements comme le Stade de France, l'Accord Arena, Le Dome de Marseille...

Comme vous pouvez le voir dans les deux captures d'écran ci-dessus, quand vous cherchez une salle de spectacle en France ou dans le reste du monde, vous avez un lien qui s'appelle "Billets". À cet endroit, vous aurez un accès rapide aux données venant de Shazam, Apple ne vous redirige pas vers l'application de reconnaissance musicale, mais vers une page dédiée sur Apple Plans. L’app de cartographie vous propose la liste des concerts à venir dans les prochaines semaines et mois ainsi qu'un champ de recherche pour retrouver un artiste.



Pour le moment, toutes les salles d'événements ne fournissent pas encore un accès aux données de Shazam, mais Apple a fait en sorte de commencer par les salles les plus grandes et populaires par pays. Cette nouveauté va accélérer son déploiement sous peu afin de couvrir le maximum de salles en Europe et aux États-Unis.