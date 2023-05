Sosh activerait la 5G sans surcoût la semaine prochaine

Alors que cela fait plus de deux ans que les clients attendent la 5G sur les forfaits Sosh, cela semble enfin se concrétiser.



En effet, un lecteur nous a confirmé que l'opérateur historique français était sur le point d'activer la 5G sur les forfaits low-cost de sa filiale Sosh. Voilà qui devrait redonner le sourire à tous ceux qui ont un iPhone 12 ou supérieur, ou tout autre smartphone Android compatible avec la dernière norme de réseau cellulaire.

La 5G chez Sosh à prix coûtant

Il y a un peu plus d'un an, Fabienne Dulac, l'actuelle Directrice Exécutive Transformation du Groupe, avait confirmé les rumeurs en expliquant que les forfaits 5G débarqueraient très prochainement pour tous les clients Sosh, avec à la clé "une amélioration du débit et une amélioration de la qualité". Évidemment.

Treize mois plus tard, il ne s'est rien passé, si ce n'est une augmentation d'un euro de tous les tarifs Sosh pour cause d'inflation. heureusement, notre lecteur Gabriel a eu la confirmation que l'opérateur allait activer la 5G la semaine prochaine.

Salut, info interne d’une personne étant chez Orange — Gabriel 👨🏻‍💻 (@GabDu77_) May 27, 2023

Bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes, car personne ne l'a corroborée à date. Nous avons parcouru les forums de long en large, et les seules réponses officielles que l'on a trouvées ressemblaient à ça :

Bonjour, je suis navrée mais comme expliqué précédemment nous n'avons aucune information à vous communiquer concernant l'arrivée de la 5G sur Sosh 😔

Je reste à votre écoute si besoin,

Belle journée

Caroline — Sosh (@Sosh_fr) May 25, 2023



Pour mémoire, Free, SFR et Bouygues proposent déjà des offres compatibles 5G (à partir de 15,99€). La bonne nouvelle, c'est qu'Orange avait indiqué ne pas vouloir facturer le passage à la 5G, s'alignant sur Free Mobile.

Quand arrive la 5G chez Sosh ?

Reste désormais à attendre quelques jours pour confirmer (ou non) l'arrivée de la 5G chez Sosh. Si vous avez un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14 ou un iPhone SE 3, vous aurez peut-être la chance d'en profiter. Il faudra probablement redémarrer l'appareil ou réinitialiser les réglages réseaux afin d'activer la 5G.