Apple protège la marque SignChat en Europe, qu'est-ce que cette nouveauté ?

L'une des préoccupations d'Apple avec ses produits et services, c'est qu'ils soient accessibles à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont un handicap. Pour cela, les développeurs de l'Apple Park travaillent chaque année sur des fonctionnalités d'accessibilités pour améliorer la navigation dans l'iPhone, utiliser plus facilement les différentes fonctionnalités... Pour Apple, les efforts ne vont jamais assez loin dans ce domaine, c'est pour cela que l'entreprise continue d'innover avec l'arrivée de SignChat.

Apple protège la marque SignChat

Le bureau des brevets européen a récemment annoncé la publication d'un nouveau brevet déposé par Apple, portant le nom de "SignChat". Cette avancée témoigne de l'engagement continu d'Apple à repousser les limites de l'innovation et à développer des solutions technologiques inclusives. SignChat se présente comme une solution visant à faciliter la communication entre les clients muets et les conseillers Apple. Son principe fondamental réside dans la mise en place d'une plateforme permettant des échanges fluides et sans entrave, favorisant ainsi une expérience utilisateur enrichie.



En s'appuyant sur SignChat, Apple envisage d'étendre son utilisation à l'échelle européenne, afin de fournir des conseils d'achat personnalisés sur l'Apple Store en ligne, des aides spécifiques concernant un produit ou un service, des réponses éclairées aux questions relatives à une fonctionnalité donnée, ainsi que des séances dédiées au domaine de l'éducation.

SignChat existe déjà depuis plusieurs années en Allemagne, où il a grandement contribué à améliorer la vie de nombreuses personnes qui ne peuvent pas s'exprimer verbalement. Grâce à cette stratégie qui n'existe quasiment pas chez la concurrence, Apple arrive à établir une connexion significative avec ses clients qui ne communiquent qu'en langage des signes.



Une autre conséquence positive de l'introduction de SignChat partout en Europe, c'est la possibilité pour Apple de recruter des équipes de conseillers plus importantes et mieux qualifiées dans chaque pays. En embauchant des experts maîtrisant la langue des signes, Apple se donne les moyens d'offrir un support encore plus personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de ses clients muets.