Apple a testé des AirPods noirs, roses, rouges et or pour la première version

Vous vous souvenez des tout premiers AirPods ? Présentés en même temps que l'iPhone 7 en 2016, ils étaient semblables aux EarPods, à savoir de couleur blanche. Mais saviez-vous qu'Apple avait testé d'autres coloris ?



Selon le collectionneur de prototypes connu sous le nom de "Kosutami", Apple a créé des prototypes d'AirPods dans cinq couleurs différentes pour les assortir à l'iPhone 7.

Des images ont été partagées, montrant un prototype d'étui de charge AirPods de première génération en couleur rose crème. Bien que l'extérieur de l'étui soit différent, l'intérieur ainsi que les écouteurs AirPods restent blancs (malgré les autocollants bleus).

Ces prototypes ont été développés pendant la période de conception de l'iPhone 7. Apple aurait créé des prototypes d'AirPods en noir, or, rose et rouge pour correspondre aux différentes options de couleur de l'iPhone 7, qui étaient Noir de jais, noir mat, or, or rose et (PRODUCT)RED. Étant donné que l'étui des AirPods est en polycarbonate plutôt qu'en aluminium anodisé comme l'iPhone, Apple a utilisé des noms tels que "Blond" et "Rose" pour indiquer les différents matériaux et finitions.

Il est également mentionné qu'Apple aurait développé un prototype d'AirPods de couleur violette pour s'harmoniser avec une version inédite de l'iPhone 7 en violet. Bien que des fuites d'images aient montré un boîtier violet pour l'iPhone 7, cette option de couleur n'a jamais été commercialisée.

Les options de couleur des écouteurs sans fil d'Apple auraient été abandonnées à un stade assez tardif, probablement lors des tests de validation de la conception ou de la production. Il est intéressant de noter qu'Apple a exploré la possibilité de proposer différentes couleurs pour les AirPods afin de les assortir à l'iPhone, bien que seule la gamme AirPods Max soit actuellement disponible dans plusieurs finitions.



Si vous voulez absolument des AirPods en couleurs, vous avez deux options :

