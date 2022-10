Apple va fabriquer des AirPods et Beats en Inde pour la première fois

Certains modèles d'AirPods et de Beats vont bientôt être produits en Inde pour la première fois, alors qu'Apple poursuit la réduction progressive de sa dépendance à l'égard de la Chine pour la fabrication de ses produits. Voilà qui fait echo à la production anticipée de l'iPhone 14 en Inde.

Réduire la dépendance chinoise

La production actuelle des AirPods est principalement répartie entre Foxconn et Luxshare, et un rapport indique aujourd'hui qu'Apple a demandé à ces deux sociétés de transférer une partie de leur travail d'assemblage en Inde.



Réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en tant que centre de production est l'un des plus grands défis de l'entreprise américaine, devenant d'ailleurs l'une de ses priorités depuis l'arrivée du COVID.



Pour la petite histoire, dès 1980, le gouvernement chinois a déployé des efforts considérables pour faire du pays dans son ensemble, et de la région de Shenzhen en particulier, le centre de production du monde technologique. Avec des règles d'urbanisme assouplies et des incitations fiscales généreuses pour les fabricants, le plus peuplé des pays a réussi à attirer toutes les grandes entreprises, à un point où tout les composants électroniques proviennent de là-bas.



Ce qui pouvait autrefois sembler un scénario catastrophe hautement improbable pour Apple est désormais considéré comme un risque bien réel. Après la pandémie qui provoque régulièrement des confinements dans le pays, la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait planer une invasion chinoise de Taïwan.

Les AirPods seront fabriqués en Inde

Le Nikkei Asia rapporte ainsi :

Apple demande à ses fournisseurs de déplacer une partie de la production des AirPods et des écouteurs Beats en Inde pour la première fois, ce qui constitue une victoire pour la nation d'Asie du Sud qui tente de s'élever dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Cette décision s'inscrit dans le cadre de la diversification progressive d'Apple par rapport à la Chine, qui cherche à réduire le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement découlant de la politique stricte de zéro COVID du pays et des tensions avec les États-Unis.

Ce déplacement vers une production indienne serait planifié pour l'année prochaine, alors qu'Apple avait déjà transféré une part importante de la production des AirPods et des Beats de la Chine au Vietnam. Reste à savoir quels modèles seront d'abord déplacés. On peut parier sur les AirPods 3 et les Fit Beats Pro.