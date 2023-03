Foxconn va fabriquer des AirPods pour la première fois

Le fournisseur d'Apple Foxconn a remporté une commande pour fabriquer des AirPods pour la première fois, rapporte Reuters.



Le fabricant taïwanais prévoit de construire une usine en Inde pour produire les écouteurs, soulignant les efforts du principal fournisseur d'Apple pour diversifier la production en dehors de la Chine.

Des AirPods signés Foxconn

Foxconn investira plus de 200 millions de dollars dans une nouvelle usine d'assemblage d'AirPods dans l'État de Telangana, dans le sud de l'Inde, selon les sources du rapport. La construction de l'usine devrait commencer plus tard cette année, et la production devrait démarrer dès la fin de 2024.

Les responsables de Foxconn auraient débattu en interne pendant des mois de l'opportunité d'assembler les AirPod en raison de leurs marges bénéficiaires relativement faibles, mais ont finalement décidé "d'accroître l'engagement" avec Apple.



La décision de commencer la fabrication en Inde était quelque chose qu'Apple voulait, selon les sources du rapport. En plus de l'usine de Telangana, Foxconn prévoit d'augmenter ses investissements en Inde pour fabriquer des smartphones, des véhicules électriques et des semi-conducteurs. On ne sait pas quels modèles d'AirPods seront inclus dans la commande de Foxconn, mais Apple prévoit d'expédier les iPhone 15 avec un port USB-C au lieu du Lightning pour se conformer aux règles européennes et indiennes qui interviendront l'an prochain, les AirPods devraient logiquement en faire de même. Les AirPods 4 et les AirPods Pro 3 seront avec une prise USB-C.