BodyGuardz lance une protection d'écran en céramique "pratiquement incassable"

BodyGuardz est l'un des accessoiristes concurrents de Rhinoshield, la marque conçoit des protections d'écran et des coques ultrarésistantes pour protéger votre iPhone en cas de chute violente. L'une des dernières innovations de BodyGuardz concerne les protections d'écran. Pour seulement 79,95$, l'accessoiriste promet un écran qui devient "pratiquement incassable".

BodyGuardz lance la protection d'écran ultime

Plus le temps passe et plus nos smartphones sont solides, grâce notamment aux décisions des fabricants qui privilégient des écrans et matériaux qui résistent mieux au choc. Toutefois, on est encore très loin de l'iPhone qui propose un écran incassable, c'est pour cela qu'il est toujours recommandé d'acheter une protection d'écran qui permettra d'assurer un renforcement optimal de l'écran de votre iPhone en cas de chute.



L'accessoiriste BodyGuardz vient de présenter sa nouvelle technologie céramique qui est directement incluse dans le Premium Glass Screen Protector fraichement disponible pour un tarif de 79,95$ (avec une livraison en France normalement possible). On retrouve des engagements forts et une technologie convaincante pour protéger l'écran de votre iPhone !

Dans son discours marketing, BodyGuardz garantit que sa protection d'écran premium est jusqu'à 10 fois plus résistante que les protections d'écran standard de l'industrie. Cette affirmation ne sort pas de nulle part, car l'accessoiriste a fait une multitude d'expérimentations en laboratoire pour s'assurer de la résistance optimale de la protection d'écran.



Parmi les spécifications et engagements, on retrouve :

Technologie CrystalCore : pratiquement incassable

S'installe en quelques secondes : alignement de précision avec un adhésif anti-poussière

Clarté optique supérieure et résistance aux taches

Ultramince à 0,28 mm avec protection bord à bord

La technologie antireflet rend les couleurs vibrantes

PureGuard™ : Traité avec un agent antimicrobien pour protéger le verre enduit

Disponible pour les gammes iPhone 13 et 14

Remplacements gratuits à durée de vie limitée









