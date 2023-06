Apple Vision Pro : une facture qui grimpe de 300 $ à 600 $ pour les malvoyants ?

Le Vision Pro possède un défaut majeur, il faut dépenser énormément d'argent pour s'en servir. C'est d'autant plus vrai pour les malvoyants qui seront dans l'obligation d'acheter des inserts optiques en supplément qui s'annoncent comme hors de prix.

Voilà une information qui devrait en refroidir plus d'un… Après avoir présenté le Vision Pro, Apple a publié un communiqué de presse dans lequel elle confirme qu'il sera obligatoire d'acheter des inserts optiques vendus séparément pour utiliser le casque si l'on porte des lunettes de vue au quotidien.



Des inserts optiques qui s'aimanteront facilement aux lentilles du casque, mais qui devraient coûter une petite fortune. Selon Mark Gurman, les verres correcteurs de la marque Zeiss, partenaire officiel d'Apple, pourraient coûter entre 300 $ et 600 $. Un prix qui varie en fonction de la force de correction des verres, mais qui reste quoi qu'il arrive élevé.

Si c'est le cas, certains clients pourraient se retrouver avec une facture finale de 4 100 $, uniquement parce qu'ils n'ont pas une bonne vue. Impossible de savoir si Apple a prévu une aide ou un geste commercial, mais connaissant la politique de la marque, il ne faut pas trop rêver…



En France, on estime que 74 % des 45-54 ans portent des lunettes et qu'on grimpe même à

89 % chez les plus de 55 ans. Sans oublier les 15 % sur les 18-34 ans. Au total, 76 % des Français portent des lunettes de vue au quotidien.

Si le Vision Pro débarque un jour dans notre beau pays, 7 acheteurs sur 10 devront payer une somme plus importante que prévu pour s'amuser avec lui. Une statistique qui fait mal même si l'on fait confiance à Apple pour améliorer ce système dans les années à venir sans oublier de baisser le prix de l'engin.

I would guess that the Zeiss prescription lenses for the Vision Pro will be at least $300-600 a pair, unless Apple is eating part of the cost given the already high price of the headset itself.