Énorme mise à jour pour Northgard avec Dodsvagr, le clan du rat

Petite surprise, Playdigious vient de publier une nouvelle mise à jour majeure et un pack DLC pour Northgard sur mobile. Le jeu de stratégie viking n'a eu de cesse d'évoluer depuis son lancement, et aujourd'hui, le DLC payant "Le clan du rat" perpétue cette excellente tradition. Ce clan apporte une nouvelle femme de guerre : Eir, un nouveau mécanisme d'unité de camp de chaman remplaçant la hutte de guérisseur, la relique de l'incarnation de Garm, et bien plus encore.

Le nouveau "clan du rat" de Northgard

Composé de parias et d'errants, Dodsvagr est spécialisé dans la survie et n'a pas le temps de festoyer ou de dormir. Avec des combattants et des travailleurs dévoués, ils sont prêts à surmonter les hivers les plus rudes... à n'importe quel prix.

Caractéristiques du clan :

Une nouvelle cheffe de guerre : Eir. Cette guerrière impitoyable utilise les techniques chamaniques pour aider le clan à survivre aux blessures les plus profondes. Certains disent qu'elle peut aussi invoquer les terribles bêtes de Helheim...

Nouvelle relique : L'incarnation de Garm. Ramenée à la vie par une flamme, elle chassera sans relâche de nouvelles victimes tant que le bûcher sera allumé.

Le DLC "Le clan du rat" est proposé aujourd'hui au prix de 2,99 €. Espérons un pack avec tous les DLC à prix canon pour bientôt.

Deux mises à jour en une

Outre le DLC, les joueurs qui ont déjà acheté Northgard ont droit à de nouveaux contenus avec une mise à jour nommée "Kröwns & Daggers" et une autre "Sword & Solae".

En effet, le clan du rat est accompagné de deux mises à jour gratuites pour tous les utilisateurs. La mise à jour "Sword & Solae" propose une nouvelle interface de navigation, des chemins militaires révisés et un nouveau système de classement multijoueur. La mise à jour "Krowns and Daggers" propose une nouvelle faction neutre : les nains, un nouveau système de rivalité, un nouvel écran de diplomatie et de nouveaux événements compétitifs.

Kröwns & Daggers

Nouvelle faction neutre : Les nains. Réputés pour leurs talents de mineurs, ils peuvent vous donner accès à des ressources si vous gagnez leur confiance. Mais n'essayez pas de les contrarier ou vous le regretterez !

Nouveau système de rivalité : Déclarez un clan ennemi comme votre rival pour obtenir des bonus et des avantages !

Nouvel écran de diplomatie : explorez de nouvelles interactions et obtenez des récompenses ou prenez des risques en fonction de la façon dont vous traitez vos voisins.

Nouveaux événements compétitifs : gagnez de nouvelles récompenses contre les autres clans !

Sword and Solace

Nouvelle interface utilisateur : découvrez plus d'informations contextuelles, des fonds d'animation pour chaque clan, des filtres de recherche, etc.

Évaluez vos compétences grâce à un nouveau système de classement multijoueur.

Voies militaires révisées : choisissez la voie militaire qui vous convient le mieux plus tôt dans le jeu et forgez des armes à moindre coût !

Notre avis sur Northgard

Northgard est un jeu de stratégie qui puise ses inspirations dans la culture nordique. Il met les joueurs dans la peau d'un clan de Vikings qui se bat pour dominer un nouveau continent mystérieux, Northgard.



Les plus vaillants parmi ces hommes du Nord ont hissé les voiles vers ces nouvelles rives, animés par un esprit d'exploration et de conquête glorieuse, avec pour objectif de faire entrer leur clan dans l'Histoire par le biais de la guerre, du commerce et de l'adoration des dieux.



Cependant, pour y parvenir, ils devront survivre aux redoutables loups et aux guerriers morts-vivants qui errent sur le continent, forger des alliances (ou écraser) les géants et résister aux hivers rigoureux... L'ambiance est prenant, la réalisation superbe et le gameplay travaillé au possible. C'est l'une des perles de 2021, Northgard faisait d'ailleurs partie des top jeux aux Pégases 2022.

Télécharger Northgard à 5,99 €