Prime Day : les articles high-tech à moins de 20€

INIU Batterie Externe 10500 mAh



La batterie externe offre une charge rapide et sûre grâce à sa technologie avancée PD 3.0 & QC 4+. Elle peut charger votre téléphone à 65% en seulement 30 minutes. Cette version de 2023 dispose d'un port d'entrée et de sortie USB-C, compatible avec une large gamme d'appareils tels que les iPhone, iPad et AirPods. De plus, la batterie est conçue pour optimiser la charge des petits appareils sans compromettre la santé de la batterie. Une garantie de trois ans est offerte, ce qui en fait la meilleure garantie de l'industrie.



Prix : disponible dès maintenant à 18,03€ au lieu de 18,98€ (-3%)

UGREEN Câble HDMI 4K Ultra HD Cordon HDMI 2.0 Haute Vitesse



Le câble HDMI 4K offre une compatibilité étendue avec des fonctionnalités telles que la résolution 4K à 60Hz, le HDR, l'Ethernet, la 3D, et bien plus encore. Il assure une transmission stable grâce à sa technologie TMDS et ses blindages multiples. Sa durabilité est assurée par sa gaine en nylon tressé et son connecteur plaqué or. Il est compatible avec une large gamme d'appareils tels que les consoles de jeux, lecteurs Blu-ray, PC, etc.



Prix : disponible dès maintenant à 8,07€ au lieu de 9,99€ (-19%)

Anker Chargeur Secteur USB 24W 2 Ports Chargeur Mural Adaptateur USB Universel avec Technologie PowerIQ



L'adaptateur secteur à double ports offre une charge rapide grâce à PowerIQ et VoltageBoost, avec une puissance de 24 Watts répartie sur 2 ports. Il est petit, puissant et compact, ce qui vous permet de charger votre tablette et votre smartphone simultanément. Il est également sécurisé grâce au système de protection MultiProtect Anker. L'adaptateur est compatible avec une large gamme de tensions d'entrée (100-240V AC) et est accompagné d'une garantie de 18 mois et d'un service client dédié.



Prix : disponible dès maintenant à 13,03€ au lieu de 13,72€ (-5%)

4 porte-clé pour AirTag avec coque de protection



Le porte-clé pour AirTag offre une protection complète avec une coque en TPU antichoc et une coque de protection transparente, assurant une sécurité à 360° pour votre AirTag. Il ne compromet pas la connexion Bluetooth ni les fonctionnalités de votre téléphone. Le porte-clé en alliage d'aluminium est résistant à l'eau, solide et durable, vous permettant d'accrocher facilement l'AirTag à vos clés, portefeuille, sac à dos, etc. Les coques AirTags sont légères, durables, anti-rayures et confortables à porter grâce à leur matériau TPU de qualité supérieure.



Prix : disponible dès maintenant à 15,19€ au lieu de 15,99€ (-5%)

20W Chargeur sans Fil Rapide FDGAO Chargeur à Induction





Chargeur sans fil rapide de 20W avec charge rapide pour de nombreux appareils, design mince et portable, indicateur intelligent, sécurité renforcée, et inclus dans l'emballage : chargeur sans fil, câble USB-C et garantie de remboursement de 30 jours.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 16,99€ (-24%)

CASCHO Ecouteurs Bluetooth sans Fil



Écouteurs sans fil ultra-légers offrant un confort exceptionnel grâce à leur design ergonomique. Ils sont dotés d'une charge rapide via USB-C, ce qui permet de les recharger entièrement en seulement 1,5 heure. La connexion Bluetooth 5.3 améliorée garantit une connexion rapide et stable, même dans les zones avec un signal complexe. Les basses profondes et puissantes sont possibles grâce à une bobine dynamique de 14,2 mm avec diaphragme en graphène composite TPU qui offrent une expérience d'écoute immersive. De plus, ces écouteurs sont étanches IPX7, résistant à la pluie et à la transpiration, assurant ainsi une durabilité accrue.



Prix : disponible dès maintenant à 19,99€ au lieu de 21,85€ (-9%)