Prime Day 2024 : de la tech à moins de 20€, c'est possible !

INIU Batterie Externe 10 000 mAh



La batterie externe INIU offre une charge rapide et sûre, avec une garantie de 3 ans. Elle charge les appareils 3 fois plus vite grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+. Elle possède un support de téléphone intégré et peut charger tous types d'appareils, y compris les plus petits comme les AirPods. Le pack comprend une Power Bank 10000 mAh, un câble USB C, un manuel, une pochette de voyage, une garantie de remboursement de 30 jours et un support technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 19,46€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Imou 2K Caméra Surveillance WiFi Intérieure Caméra 360°



La caméra de surveillance sans fil Imou offre une couverture 360° en 2K Ultra HD avec vision nocturne et rotation panoramique. Elle utilise l'AI pour la détection humaine, déclenche des alarmes et envoie des notifications précises. La caméra permet une communication audio bidirectionnelle et détecte les sons anormaux. Elle est compatible avec Alexa et Google Home pour un contrôle vocal. Les vidéos peuvent être stockées sur une carte SD ou sur le cloud Imou. Un mode privé permet de masquer l'objectif pour protéger votre intimité.



Prix : disponible dès maintenant à 17,09€ au lieu de 18,99€ (-5%)

Anker Chargeur Secteur USB 24W 2 Ports Chargeur Mural Adaptateur USB Universel avec Technologie PowerIQ



L'adaptateur secteur à double ports offre une charge rapide grâce à PowerIQ et VoltageBoost, avec une puissance de 24 Watts répartie sur 2 ports. Il est petit, puissant et compact, ce qui vous permet de charger votre tablette et votre smartphone simultanément. Il est également sécurisé grâce au système de protection MultiProtect Anker. L'adaptateur est compatible avec une large gamme de tensions d'entrée (100-240V AC) et est accompagné d'une garantie de 18 mois et d'un service client dédié.



Prix : disponible dès maintenant à 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

Tapo Prise Connectée WiFi



Cette prise connectée est compatible avec Alexa, Google Home et Siri Raccourcis pour la commande vocale. Elle se contrôle à distance via l'application Tapo, utile pour les personnes à mobilité réduite. Programmable pour allumer et éteindre les appareils automatiquement, elle économise de l'énergie et améliore la sécurité avec un mode Absence simulant une présence. La prise est sécurisée contre les chocs électriques et fabriquée en matériau ignifuge. Facile à configurer sans hub, elle se connecte au Wi-Fi 2.4 GHz. L'application Tapo permet également de gérer d'autres appareils intelligents.



Prix : disponible dès maintenant à 6,90€ au lieu de 15,99€ (-57%)

20W Chargeur sans Fil Rapide FDGAO Chargeur à Induction



Chargeur sans fil rapide de 20W avec charge rapide pour de nombreux appareils, design mince et portable, indicateur intelligent, sécurité renforcée, et inclus dans l'emballage : chargeur sans fil, câble USB-C et garantie de remboursement de 30 jours.



Prix : disponible dès maintenant à 11,99€ au lieu de 15,99€ (-25%)

INIU Câble USB C, 2m 100W PD 5A Cable USB C Charge Rapide QC 4.0



Ce câble USB-C 100W offre une charge ultra-rapide, capable de charger un Samsung S22 à 89% en 35 minutes ou un MacBook Pro à 38% en 30 minutes, soit 58% plus vite qu'un câble de 60W. Il permet également une charge rapide pour l'iPhone 15, atteignant 71% en 30 minutes. Équipé d'une puce intelligente Emark pour une sécurité accrue, il ajuste automatiquement la puissance. Sa construction robuste avec un revêtement tressé, des joints flexibles et un connecteur en alliage d'aluminium le rend extrêmement durable. Compatible avec une large gamme d'appareils USB-C, y compris les téléphones, tablettes et ordinateurs portables.



Prix : disponible dès maintenant à 6,85€ au lieu de 9,99€ (-31%)