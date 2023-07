8/8/88 Needle AL effraye les joueurs sur App Store

À la date inquiétante du 8/8/1888, toute la population de Needle, en Alabama, a apparemment disparu, ne laissant derrière elle qu'un silence obsédant et un sentiment d'effroi. Un drame psychologique et d'horreur à la première personne. Voici comme se présente ce jeu d'aventure horrorifique qui succède à Wardwell House du même éditeur, Moolion.

8/8/88 Needle AL est disponible

Sorti en fin de semaine, 8/8/88 Needle AL met en scène le vieux Godfrey qui revient de sa promenade matinale et trouve sa ville étrangement déserte. Où les habitants ont-ils disparu ? Et quels événements insondables ont pu provoquer un résultat aussi dévastateur ? Votre objectif est bien évidemment de lever le voile sur ce mystère tortueux et de découvrir la tragédie déchirante qui s'est abattue sur cette ville maudite.



Regardez le trailer vidéo :

Photoréaliste, 8/8/88 Needle AL est un jeu qui mêle habilement les genres du roman visuel et du point & click pour créer une expérience de jeu d'horreur unique.



La suite de Wardwell House propose une approche non linéaire, vous permettant d'explorer librement divers lieux et de découvrir des secrets cachés au fur et à mesure que vous naviguez dans son monde immersif.

En tant qu'enquêteur, vous avez à disposition divers outils et techniques pour recueillir de précieuses informations, résoudre des énigmes complexes et analyser méticuleusement des indices insaisissables. Ce jeu met à l'épreuve votre sens de l'observation, votre raisonnement déductif et votre esprit critique, en vous demandant de reconstituer habilement les fragments d'un mystère énigmatique. Tout au long de votre périple, vous croiserez des personnages intrigants, chacun ayant sa propre histoire et ses propres motivations, ce qui renforcera encore l'intrigue de votre enquête.

Avec son level design méticuleusement conçu et ses visuels 3D immersifs, Needle AL vous transporte dans un royaume de symbolisme et d'indices énigmatiques. L'atmosphère obsédante est encore renforcée par une bande sonore bien conçue qui ajoute à l'ambiance. Attention toutefois, le titre pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes avec de la violence et des références fortes au racisme d'époque.

Notre avis

Si vous avez aimé Wardwell House, Needle AL devrait vous plaire avec des mécaniques de jeu similaire mais un moteur graphique amélioré. L'expérience est plus fluide et forcément plus immersive. La seule difficulté réside finalement dans la langue. Uniquement en anglais, 8/8/88 Needle AL pourrait être inaccessible pour certains joueurs.

Télécharger 8/8/88 Needle AL à 2,99 €