Apple envisage sérieusement de lancer un iPad pliable dans un avenir proche

Alors que des entreprises comme Samsung s'émerveillent devant des smartphones pliables, chez Apple, l'ambiance est bien différente. Le géant californien semble plus convaincu par le potentiel des tablettes pliantes plutôt que les smartphones pliables. Une nouvelle indiscrétion mentionne une forte probabilité qu'un iPad pliant voit le jour dans quelques années.

L'idée d'un iPad pliable plaît beaucoup à Apple

Il n'est pas toujours simple de comprendre ce que veulent véritablement les consommateurs, si certains sont complètement sous l'emprise des smartphones pliables et de leur très grand écran, d'autres clients préfèrent les tablettes qui peuvent se plier. Du côté d'Apple, la décision serait déjà prise depuis un certain temps. Un récent rapport de DigiTimes mentionne plusieurs sources de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, celles-ci expliquent que le géant californien s'intéresse énormément à l'idée de commercialiser prochainement un iPad avec un écran pliable.



Plusieurs indications vont dans ce sens comme les recherches pour les écrans qui pourraient potentiellement répondre aux exigences qualité tout en offrant une fiabilité sur le long terme ou encore les différentes technologies qui pourraient changer par rapport à un iPad normal.

Cette indiscrétion d'un iPad pliable n'est pas nouvelle, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo en avait parlé dans un tweet publié au début de l'année. Il avait affirmé que la première génération d'iPad pliable pourrait voir le jour en 2024, soit bien avant le premier iPhone pliable. Kuo avait été très loin dans les détails, l'analyste avait expliqué qu'un tout nouveau design serait proposé et qu'Apple intègrerait une béquille en fibre de carbone légère et durable.



Ce qui reste encore inconnu, c'est comment l'iPad pliable se présentera dans le segment iPad, sera-t-il un modèle d'entrée de gamme à moins de 500€, se placera-t-il comme un produit "plus haut de gamme" que l'iPad Pro ? La stratégie commerciale n'a pour l'instant pas fuité.



En ce qui concerne l'iPhone pliable, les sources de la chaîne d'approvisionnement ont assuré qu'Apple n'ignore pas cette innovation et n'exclut pas de rejoindre prochainement ses concurrents sur ce style de smartphone.