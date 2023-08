Instagram va introduire des étiquettes pour les posts créés par IA

En 2023, il est devenu difficile de savoir si la photo que vous voyez circuler sur un réseau social est réelle ou si elle a été créée par une intelligence artificielle. Pour apporter une solution à ce problème, Instagram est en train de développer une étiquette qui va permettre de mieux faire la part des choses entre le réel et le fictif.

Selon le chercheur en application Alessandro Paluzzi, le code de la dernière version d'Instagram révèle quelque chose de plutôt inattendu : le célèbre réseau social est en train de développer une étiquette pour signaler les images créées par une intelligence artificielle. Le groupe de Mark Zuckerberg a toujours reconnu que l'IA à notre époque est un atout considérable, elle vous permet d'avancer plus vite dans votre activité professionnelle, vous aide au quotidien... Cependant, elle peut aussi apporter la confusion dans l'esprit des internautes.



Les intelligences artificielles capables de créer des photographies peuvent faire beaucoup de dégâts, car elles sont tellement perfectionnées qu'il est parfois difficile de faire la différence entre une vraie photo et une fausse photo. Pour aider les utilisateurs Instagram, une étiquette "publication créée avec IA" va bientôt faire son apparition sur la version web et mobile d'Instagram.

Le principe est simple, chaque utilisateur qui s'apprête à mettre en ligne une nouvelle publication va bientôt pouvoir activer manuellement une option permettant d'ajouter un filigrane qui avertira les utilisateurs qu'il s'agit d'une image qui vient d'une IA. D'après Paluzzi, cela fonctionnera sur les publications de photos et vidéos uniquement, l'option ne devrait pas être disponible sur les Reels ni les stories (en tout cas pour le lancement).



Dans le cas où les utilisateurs souhaitent volontairement masquer le fait que l'image ou la vidéo a été créée par une intelligence artificielle, Instagram a tout prévu. Meta a développé une intelligence artificielle maison pour détecter efficacement et rapidement les posts en ligne qui comportent une image ou une vidéo venant d'une IA. Si un utilisateur publie sans ajouter le filigrane, Instagram le rajoutera automatiquement sans aucune sanction sur l'auteur du post.

Au-delà de cette découverte, Paluzzi a aussi décelé des indices d'éventuels outils génératifs sur Instagram, incluant des dispositifs d'IA artistique pour la modification d'images dans les stories, l'ajout de suggestions de texte et la capacité de synthétiser de longs messages.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr