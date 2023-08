La douane chinoise arrête un homme avec 68 iPhone cachés sous ses vêtements

Régulièrement, les douanes assistent à des prises pour le moins surprenantes, ça a été le cas récemment à la frontière de Hong Kong où un homme a essayé de passer les contrôles avec 68 iPhone non déclaré caché sous ses vêtements. Bien évidemment, les douaniers ont rapidement vu des formes inhabituelles sous ses vêtements et le comportement stressé de l'homme ne l'a pas aidé...

Pour une fois... Ce n'était pas de la drogue !

Le 31 juillet, au port de Qingmao, en Chine, un homme a été arrêté après avoir tenté de faire passer en contrebande 68 iPhone, cachés sur son corps. Cette affaire est l'un des cas les plus insolites qui ont été découverts par les autorités chinoises, même si elle n'est pas sans précédent. Le rapport explique que l'homme avait attaché les iPhone avec du ruban adhésif à différentes parties de son corps, dont la taille, l'abdomen et le bas des jambes. Les iPhone étaient cachés sous ses vêtements, enveloppés d'une pellicule plastique mince.

Il a été repéré grâce à l'apparence disproportionnée de son corps et notamment par le port d'une chemise à manches courtes bleu marine qui ne parvenait pas à dissimuler complètement l'aspect anormal de sa silhouette. Si on pouvait penser que les iPhone étaient des iPhone 14 Pro vu le risque pris, ce n'est finalement pas le cas, les 68 iPhone étaient d'anciens modèles, selon le rapport de la douane chinoise.



Ce n'est pas la première fois que ce genre de contrebande a lieu en Chine, d'autres cas similaires ont été signalés en 2017 et 2015. L'un d'eux impliquait 102 iPhone et 15 montres haut de gamme et un autre cas concernait 94 iPhone.





